В соцсетях сообщили о режущем кошкам головы живодере из Оренбурга

В соцсетях сообщили о жителе Оренбурга, который расчленяет кошек и рассылает фотографии пользователям интернета. Скриншоты переписки с ним анонимно опубликовал на странице «Подслушано Оренбург» во «ВКонтакте» один из юзеров.

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«Этот человек ходит по Оренбургу, а ночами рассылает фотографии, как отрезает кошкам головы. Если сегодня тот или иной живодер избежит справедливого наказания, завтра он же задумается о том, чтобы испробовать свои изощренные методы на людях», — говорится в посте. По словам автора, заявление в полицию уже написано, однако он считает, что нужно придать истории дополнительную огласку.

Судя по переписке, пользователь по имени Илья Глазачев заявляет, что расчленил животное, и прикладывает в подтверждение снимки. Собеседник в ответ называет его больным и говорит: «Лучше бы ты себе голову отрезал».

На одном из кадров хорошо видна рука живодера с татуировкой. В комментариях пользователи выложили фотографию обнимающего кота молодого человека с таким же тату. Вероятно, она была взята со страницы Глазачева, которая на момент публикации новости была удалена.

Летом 2016 года две несовершеннолетние хабаровчанки жестоко убили не менее 15 собак, кошек, птиц. Им инкриминировали совершение еще ряда преступлений. Живодерки признали вину и раскаялись в своих поступках. В феврале дело передали в суд. Девушки находятся под стражей.