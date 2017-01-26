Живодеры из Челябинской области отрубили собаке лапы

В Троицке (Челябинская область) живодеры отрубили топором все лапы собаке. Об этом сообщает портал Chelyabinsk.ru.

Окровавленное животное обнаружила сотрудница скорой помощи, возвращавшаяся вечером с работы. Женщина отвезла собаку к ветеринару, который провел операцию, длившуюся четыре часа.

«Все четыре лапы были сломаны в разных местах. Пришлось даже соединять кости спицами, ран было очень много — рубленые, глубокие. Такое впечатление, что их сделали топором. На две лапы мы наложили гипс, еще на одну — съемную повязку из гипса, четвертая лапа просто туго перевязана», — рассказал доктор.

В настоящее время собака живет у женщины, нашедшей ее. По словам ветеринара, городская полиция начала проверку по факту произошедшего.

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13 января к ветеринарам Троицка был доставлен избитый двухмесячный медвежонок. В клинику его привез местный житель, который утверждает, что спас животное от браконьеров, вероятно убивших мать зверя.

В середине октября прошлого года в СМИ попала информация о том, что две несовершеннолетние девушки из Хабаровска убивали животных, снимая процесс на фото и видео. В ходе следствия был установлен третий фигурант дела — 18-летний юноша. К настоящему времени следствие по делу завершено, обвиняемые начали знакомиться с материалами.