СКР возбудил дело по факту убийства собаки в Подмосковье после статьи «Ленты.ру»

Сотрудники следственного управления СКР по Московской области возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животным (статья 245 УК РФ) после публикации статьи «Ленты.ру» об избитой и повешенной на заборе хаски по кличке Харви. Об этом редакции рассказала руководитель зоозащитной организации «Зооправо» Анастасия Федюнина.

Собаку убили, предположительно, 7 июля на участке председателя дачного поселка в Наро-Фоминском районе за то, что она задушила живших там кур. Перед этим пес сбежал с участка своих хозяев.

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В совершении преступления участвовали несколько человек. Есть сведения, что собаку истязали и повесили на глазах детей. Одна из фигурантов сняла на видео, как мужчина накидывает на шею хаски веревку. Запись попала в распоряжение «Ленты.ру». На ней заметно, что пес не проявлял никакой агрессии к людям. Труп собаки позднее вынес за пределы поселка местный сторож. Он и сообщил о произошедшем хозяевам пса.

В местном отделе полиции, после проведения проверки по заявлению владельцев животного, было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Зоозащитники написали жалобу на это решение в прокуратуру.