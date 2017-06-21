Сотрудник московского приюта избил и выбросил в колодец пятимесячного щенка

Сотрудник московского питомника избил деревянной палкой пятимесячного щенка, а после выбросил тело собаки в колодец. В отношении 24-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными (статья 245 УК РФ). Об этом в среду, 21 июня, ТАСС сообщил врио начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

Установлено, что собаку в питомник, расположенный на территории одного из столичных жилых комплексов, на время отнес ее хозяин. Мужчина не успел забрать питомца в оговоренное время, а когда он все-таки пришел, чтобы взять пса домой, его в приюте не оказалось. Позднее хозяин обнаружил тело щенка в колодце в лесопарковой зоне на Минской улице (Западный административный округ столицы).

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После того как мужчина обратился в полицию, стражи порядка выяснили, что животное убил сотрудник питомника. На этот шаг он пошел после того, как владелец не забрал собаку вовремя. В настоящее время мужчина задержан. Отмечается, что он является уроженцем Средней Азии.

В октябре прошлого года на территории московского приюта «Печатники» были найдены массовые захоронения животных. Этот питомник ранее находился в ведении благотворительной автономной некоммерческой организации «Эко», которая также управляла приютом «Эко Вешняки». Последний попал в поле зрения СМИ в мае 2016-го. Тогда там была зафиксирована массовая гибель животных, возбуждались четыре административных дела. Руководителя учреждения Веру Петросьян привлекли к ответственности по статьям «Нарушение правил карантина животных» и «Сокрытие от органов государственного ветеринарного надзора сведений о внезапном падеже животных».