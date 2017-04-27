В отношении заморившей кота голодом студентки в Смоленске возбудили дело

Полиция Смоленска возбудила уголовное дело в отношении студентки 1998 года рождения за жестокое обращение с животными. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщается на сайте регионального управления МВД.

«В конце марта текущего года в одной из социальных сетей появились снимки умирающего кота, которые его хозяйка и ее подруга сопроводили издевательскими подписями», — говорится в заявлении. Также отмечается, что пользователи сети осудили действия девушек, а сотрудники правоохранительных органов инициировали проверку.

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Полицейские установили, что студентка не давала своему коту корм и воду. В результате питомец скончался от «острой сердечной недостаточности вследствие брюшного болевого шока, обусловленного патологическими изменениями в организме».

Дело было возбуждено по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса России «Жестокое обращение с животными». Максимальное наказание по данной статье предусматривает до шести месяцев лишения свободы.

В 2016 году широкий общественный резонанс получило дело двух несовершеннолетних жительниц Хабаровска. В период с июня по август прошлого года они в недостроенном доме убили по меньшей мере 15 животных и птиц — собак, кошек, голубей. Их обвиняют в жестоком обращении с животными (часть 2 статьи 245 УК РФ), разбое (часть 2 статьи 162), оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148) и возбуждении ненависти либо вражды (часть 2 статьи 282). Девушки полностью признали свою вину. Экспертиза показала, что они не страдают и не страдали ранее каким-либо психическим расстройством. Дело направлено в суд.