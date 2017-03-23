Испанку уличили в кормлении питона щенками и котятами

Испанская полиция начала расследование в отношении жительницы города Лоха (провинция Гранада), кормившей своего питона живыми щенками и котятами. Об этом сообщает International Business Times.

Женщина разместила в интернете объявление о продаже королевского питона. Оно попалось на глаза сотруднице приюта для животных, которую заинтересовала фотография, на которой змея душила щенка.

Она позвонила по указанному в объявлении телефону и выдала себя за потенциального покупателя. Хозяйка питона рассказала ей, что регулярно кормит питомца живыми котятами, щенками и птицами.

Сотрудница приюта для животных доложила об этом в отдел защиты животных Гражданской гвардии Испании. В отношении хозяйки питона начато расследование. Женщину подозревают в жестоком обращении с животными.

Испанское уголовное законодательство предусматривает тюремное заключение на срок от трех месяцев до года за безосновательное убийство или причинение увечий домашнему животному.

Королевский питон — неядовитая змея, достигающая 1,2—1,5 метров в длину. Питается мелкими млекопитающими и птицами.