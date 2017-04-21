Житель Флориды покусал собаку

В американском штате Флорида задержан мужчина, покусавший собаку. Об этом сообщает WOFL FOX 35.

По данным полиции, 30-летний Закари Келли (Zachary Kelly) несколько раз укусил за уши питомца своей девушки. Затем он подрался с братом, который вступился за животное, и укусил его за грудь.

Подозреваемый утверждает, что хотел проучить собаку за плохое поведение. Она не получила серьезных травм.

Келли обвинили в жестокости к животным и нанесении побоев. Судья, рассматривавший дело, запретил ему контактировать с братом и собакой.

5 апреля сообщалось, что российский борец Матвей Валдеев укусил эстонца Макса Христюка во время соревнований в Таллине.