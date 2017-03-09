После обнаружения 18 трупов кошек и собак в Екатеринбурге возбудили дело

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после обнаружения в частном доме трупов 18 кошек и собак. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Дело возбуждено по части 1 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»).

«Было установлено, что гражданами и зоозащитными организациями одной из жительниц города передавались животные для так называемой передержки. Однако в январе 2017 года зоозащитники обнаружили мертвых животных с признаками истощения», — говорится на сайте ведомства.

Проведенная экспертиза подтвердила, что смерть животных наступила из-за истощения, вызванного халатным отношением к животным и недокормом. Отмечается, что у кошек и собак был нарушен обмен веществ и снижена резистентность (сопротивляемость — прим. «Ленты.ру») организма.

В 2011 году Госдума в первом чтении приняла проект закона об ответственном обращении с животными. Документ обязывает хозяев обеспечить животным подходящие условия содержания, а также запрещал причинять им вред, в том числе и при дрессировке. Планируется, что окончательно законопроект будет принят весной 2017 года. В марте должно состояться второе чтение, к которому в документ внесли более 190 поправок. В частности, депутаты предложили обязать регистрировать домашних животных. Свои инициативы должны еще внести представители регионов и правительства.