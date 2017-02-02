Глава Минприроды рассказал о строгом наказании за петушиные бои

Наказание за организацию боев с участием животных (например, собак и петухов) будет ужесточено после принятия законопроекта, усиливающего ответственность за живодерство. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 2 февраля, рассказал глава Министерства природных ресурсов Сергей Донской.

Так, за схватку двух и более животных организаторам придется заплатить штраф в размере до 30 тысяч рублей, компании будут оштрафованы на 800 тысяч.

«Не только наказание стало строже, но и список действий, за которые наступает ответственность, расширился. По новому закону полиция обязана возбуждать административные дела за истязание голодом и жаждой, за побои и неоказание помощи пострадавшему животному — за все это граждан будут штрафовать на сумму до 15 тысяч рублей, а компаниям грозит штраф до 150 тысяч», — отметил Донской. По его словам, также в документе предусмотрена ответственность за пропаганду жестокого обращения с животными.

В 2014 году депутат Госдумы Сергей Доронин предлагал ввести уголовную ответственность за организацию боев животных. Проект закона предусматривал тюремные сроки от трех до восьми лет, а также штраф в размере от 500 до 800 тысяч рублей. Однако законопроект не был принят.

Согласно действующему законодательству, за жестокое обращение с животными предусмотрен штраф до 80 тысяч рублей, либо обязательные работы сроком от 120 до 180 часов. Если преступные действия были совершены группой лиц, штраф составляет от 100 до 300 тысяч рублей, срок обязательных работ — от 180 до 240 часов, а лишение свободы — до двух лет.