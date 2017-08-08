Родители униженного восьмилетнего самоубийцы из США решили засудить его школу

Родители восьмилетнего Габриеля Тэя, который покончил с собой в январе 2017 года, подали в суд на руководство школы, в которой учился мальчик. Об этом во вторник, 8 августа, сообщает CNN.

По версии истцов, администрация учебного заведения неадекватно реагировала на постоянные унижения Тэя его одноклассниками. Кроме того, преподаватели не рассказали родителям о последнем перед смертью мальчика эпизоде издевательства, который попал на видео. Именно это и могло подтолкнуть его к самоубийству.

Школьная медсестра осмотрела ребенка и позвонила его матери. Та забрала его домой и заставила провести сутки дома. На следующий день мальчик ушел на уроки, а вернувшись домой, покончил с собой.

«Мы скорбим из-за смерти ребенка и молимся за его родственников. Он был замечательным молодым человеком, его смерть — весомая потеря для семьи и всей школы», — заявили в учебном заведении, отказавшись от дальнейших комментариев.