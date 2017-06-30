Сибирский школьник утонул при попытке спасти одноклассницу

Подросток из города Исилькуль Омской области утонул, пытаясь спасти начавшую захлебываться в воде одноклассницу. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.

По данным управления, 13-летний мальчик бросился в воду, чтобы помочь своей знакомой, однако сам начал тонуть. Отдыхавший на берегу водоема мужчина вынес девочку из воды, но не успел спасти ее сверстника.

В связи со случившимся организована доследственная проверка. Также следователи обратились к родителям с просьбой еще раз разъяснить детям опасность купания в не отведенных для этого местах.

В начале мая в Башкирии местный житель утонул в реке Белая во время поминок по другу. Четверо мужчин приехали на берег реки, чтобы почтить память друга, утонувшего на этом месте в августе 2016 года. Одному из них стало жарко, он решил искупаться. Сообщалось, что 35-летний мужчина отплыл от берега примерно на 10 метров, после чего стал тонуть. Спасти его не удалось.