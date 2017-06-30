В Серебряном Бору утонул мужчина

В Серебряном Бору на северо-западе Москвы во время катания на лодке утонул мужчина. Об этом сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

По его словам, в четверг, 29 июня, в 21:49 во все оперативные службы поступило сообщение о ЧП на Втором пляже Серебряного Бора. Свидетели сообщили о перевернувшейся лодке и о нескольких людях в воде.

Очевидцы произошедшего и спасатели, прибывшие на место происшествия, спасли молодую девушку, которая в тяжелом состоянии отправлена в реанимацию. По ее словам, с ней находился мужчина, которого обнаружить до настоящего времени не удалось. Розыск пропавшего будет продолжен утром, с наступлением светлого времени суток.

Очевидцев инцидента найти пока не удалось, поэтому до сих пор не ясно, были ли люди на лодке, или просто купались. Самого маломерного судна так же не обнаружено.

На месте происшествия работают спасатели и полиция. Пока произошедшее квалифицируется как несчастный случай.

19 июня на Ладожском озере близ поселка Импилахти в Карелии опрокинулась застигнутая штормом лодка, в которой находились подростки из города Сортавала — четверо юношей и одна девушка в возрасте 15-16 лет, поехавшие на рыбалку. Спаслись двое молодых людей, которые рассказали, что девушка погибла на их глазах, двое юношей числятся пропавшими без вести.