МЧС направило водолазов на поиски пропавших на Ладоге подростков

К поисково-спасательным работам на Ладожском озере, где перевернулась лодка с пятью подростками, привлечены водолазы. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по Республике Карелия.

Как отмечается, в ближайшее время начнут работу водолазные группы Специализированной пожарно-спасательной части и Карельской поисково-спасательной службы.

Для проведения задействованы подразделения поисково-спасательной службы, главка МЧС. К работе привлечена авиация ведомства — два вертолета Ми-8.

Общая группировка поисково-спасательных сил и средств на Ладожском озере составляет 258 человек и 55 единиц техники. Работы проводятся в предполагаемом месте опрокидывания лодки, также обследуется побережье.

В понедельник, 19 июня, на Ладожском озере близ поселка Импилахти Питкярантского района Карелии опрокинулась застигнутая штормом лодка, в которой находились подростки из города Сортавала — четверо юношей и одна девушка в возрасте 15-16 лет, поехавшие на рыбалку. Спаслись двое молодых людей, которые рассказали, что девушка погибла на их глазах.

На месте происшествия работают также следователи регионального следственного управления Следственного комитета России. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.