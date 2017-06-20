Подростки сообщили о гибели на Ладоге находившейся с ними в лодке девушки

Девушка, которая находилась в перевернувшейся лодке с пятью подростками на Ладожском озере в Карелии, погибла. Об этом ТАСС сообщила глава администрации Импилахтинского сельского поселения Жанна Шарец.

О гибели девушки сообщили спасшиеся подростки. «Были дети в возрасте 15-16 лет, четыре мальчика и девочка, девочка погибла у них на глазах», — сказала Шарец. По имеющейся информации, один из юношей, находившихся в лодке, приехал к бабушке на дачу в деревню. Подростки поехали на рыбалку, и во время сильного шторма лодка перевернулась. Спаслись двое из пяти детей.

МЧС пока информацию о гибели одного из подростков не подтверждает. «Поисковые работы ведутся, тела детей не обнаружены, есть надежда, что они живы», — рассказали в региональном управлении МЧС России.

В ходе поисков найдена перевернувшаяся лодка, ее доставили на берег. По данным ведомства, к поисково-спасательным работам привлечено 123 человека, из них от МЧС 42 человека и восемь плавсредств. В поисках также принимают участие шестеро местных жителей в качестве волонтеров на двух лодках. Кроме того, на место готовится вылететь вертолет Ми-8 Авиационно-спасательного центра СЗРЦ МЧС России.

Все дети из города Сортавала, их имена известны. Родители подростков опрошены и следуют к месту ЧП, сообщил глава Сортавальского района Леонид Гулевич. Он добавил, что поиски пострадавших будут продолжены ночью.

В Питкярантский район выехал врио главы Карелии Артур Парфенчиков, чтобы лично возглавить спасательную операцию, сообщила РИА Новости его пресс-секретарь Марина Кабатюк.

Сейчас в Карелии белые ночи, видимость позволяет продолжить спасательные работы. Ветер успокоился, на озере волнения нет.

О происшествии на Ладоге стало известно вечером в понедельник, 19 июня. На месте происшествия работают следователи регионального следственного управления, выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.