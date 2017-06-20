Россия
 

Подростки сообщили о гибели на Ладоге находившейся с ними в лодке девушки

Перейти в «Мою Ленту»

Девушка, которая находилась в перевернувшейся лодке с пятью подростками на Ладожском озере в Карелии, погибла. Об этом ТАСС сообщила глава администрации Импилахтинского сельского поселения Жанна Шарец.

О гибели девушки сообщили спасшиеся подростки. «Были дети в возрасте 15-16 лет, четыре мальчика и девочка, девочка погибла у них на глазах», — сказала Шарец. По имеющейся информации, один из юношей, находившихся в лодке, приехал к бабушке на дачу в деревню. Подростки поехали на рыбалку, и во время сильного шторма лодка перевернулась. Спаслись двое из пяти детей.

МЧС пока информацию о гибели одного из подростков не подтверждает. «Поисковые работы ведутся, тела детей не обнаружены, есть надежда, что они живы», — рассказали в региональном управлении МЧС России.

В ходе поисков найдена перевернувшаяся лодка, ее доставили на берег. По данным ведомства, к поисково-спасательным работам привлечено 123 человека, из них от МЧС 42 человека и восемь плавсредств. В поисках также принимают участие шестеро местных жителей в качестве волонтеров на двух лодках. Кроме того, на место готовится вылететь вертолет Ми-8 Авиационно-спасательного центра СЗРЦ МЧС России.

Все дети из города Сортавала, их имена известны. Родители подростков опрошены и следуют к месту ЧП, сообщил глава Сортавальского района Леонид Гулевич. Он добавил, что поиски пострадавших будут продолжены ночью.

В Питкярантский район выехал врио главы Карелии Артур Парфенчиков, чтобы лично возглавить спасательную операцию, сообщила РИА Новости его пресс-секретарь Марина Кабатюк.

Сейчас в Карелии белые ночи, видимость позволяет продолжить спасательные работы. Ветер успокоился, на озере волнения нет.

О происшествии на Ладоге стало известно вечером в понедельник, 19 июня. На месте происшествия работают следователи регионального следственного управления, выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На Ладоге перевернулась лодка с детьми
В Карелии начался первый суд по делу о гибели детей на Сямозере
Фигурантам дела о гибели детей на Сямозере предъявили окончательные обвинения
Последние новости
В Госдуме назвали реальную цель США в Сирии после инцидента с Су-22
Подростки сообщили о гибели на Ладоге находившейся с ними в лодке девушки
Футболист сборной Чили рассказал о вреде системы видеоповторов
Личные данные 198 миллионов избирателей США вылились в сеть
Названа причина расцвета динозавров
Задержан бывший директор «Гоголь-центра» Малобродский
Белый дом подтвердил встречу Порошенко с Пенсом
Другие материалы рубрики
Россия00:09Сегодня

Святые стражники и разбойники

О чем молятся и в чем каются прихожане храма Бутырской тюрьмы
07:4119 июня

Прокуратура признала право на жилье пожаловавшейся Путину матери-одиночки

23:0919 июня

На Ладоге перевернулась лодка с детьми

00:21Сегодня

В Госдуме назвали реальную цель США в Сирии после инцидента с Су-22

Россия00:20Сегодня

«Это наглость и дерзость со стороны США»

Что стоит за решением американской коалиции сбить сирийский истребитель
21:2719 июня

Фонд однокурсника Медведева подал претензию к Навальному и ФБК

22:1319 июня

Число пострадавших при столкновении электричек в Москве возросло до 4

02:0419 июня

СМИ узнали о планах поездок Путина в Удмуртию и Свердловскую область

Россия00:0518 июня

«Нас жгут и травят? Переживем»

Кто угрожает переселенцам-староверам из Боливии. Второй репортаж «Ленты.ру» с Дальнего Востока
20:3219 июня

Помощница Юревича опровергла слухи о получении им убежища в Лондоне

20:4419 июня

Немецкий реабилитационный центр появится в Подмосковье

20:0916 июня

На Кубани 15-летняя школьница родила от 64-летнего пенсионера

Россия
Святые стражники и разбойники
О чем молятся и в чем каются прихожане храма Бутырской тюрьмы
«Это наглость и дерзость со стороны США»
Что стоит за решением американской коалиции сбить сирийский истребитель
Налог на хвосты
О планах государства по контролю за владением животными и бизнесом на них
Подростки сообщили о гибели на Ладоге находившейся с ними в лодке девушки
На Ладоге перевернулась лодка с детьми
В Госдуме назвали реальную цель США в Сирии после инцидента с Су-22
Фонд однокурсника Медведева подал претензию к Навальному и ФБК
Все материалы
Мир
Скорее жив, чем мертв
В Пекине главы МИД стран БРИКС доказывали, что хоронить этот клуб еще рано
Андрей Безруков«Он не политик и не бизнесмен, он медийная персона»
Андрей Безруков об особенностях политического стиля Трампа и расколе элит в США
Закон, удобный во всех отношениях
Новый пакет санкций нужен США для давления не только на Россию, но и на Европу
Названо имя наехавшего на толпу у лондонской мечети злоумышленника
Пожар на французской АЭС «Бюже» потушен
На АЭС «Бюже» во Франции вспыхнул пожар
Тимофей Бордачев: «Убирайтесь, но заплатите высокую цену»
Европейцы хотят развестись с Британией по-жесткому
Все материалы
Бывший СССР
Участники акции «Спаси свой язык» в КиевеПроглотили язык
Насколько Киев преуспел в бытовой украинизации
Белый дом подтвердил встречу Порошенко с Пенсом
Визит Порошенко в США назвали необходимостью для «отбеливания имиджа Трампа»
В Раде анонсировали начало «войсковой операции» в Донбассе вместо АТО
Подлежащие декоммунизации советские памятники подсчитали в Киеве
Депутат Рады объявил голодовку в знак протеста против «прихода во Львов врага»
Саакашвили закидали начиненными зеленкой яйцами в Кривом Роге
Все материалы
Финансы
В глазах смотрящего
Почему «официальная» инфляция в России отличается от «народной»
Proxy для форекса
К чему приведет блокировка сайтов иностранных форекс-дилеров
Стресс-тесты показали устойчивость российских банков
Российская пшеница подорожала
Аргентина разместит столетние облигации
Россияне стали есть меньше хлеба
Россия в апреле опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти
Все материалы
Бизнес
Взялись за старое
Почему в Европе снова заговорили о «Южном потоке»
«Сумасшедшие девчонки, зачем им это надо?»
Рассказ о том, как портал «Бизнес-навигатора МСП» помог начать важный бизнес
С ветерком
Почему России не грозят удобные платные дороги
Уровень предложений на рынке атомной энергетики оказался ниже мирового спроса
Украинцы презентовали первый самолет без российских деталей
В «Росатоме» оценили возможность конкуренции между атомной и «зеленой» энергетикой
Компоненты для ВЭУ решили выпускать на волгодонском заводе «Атоммаш»
Все материалы
Силовые структуры
«Грифон» второго поколения
SAAB подняла в воздух новую версию своего истребителя
Непроходимый вор
Почему авторитета Мамуку Гальского первым в России осудили за создание ОПГ
Бойцы призрачного фронта
Кто и почему запрещает военным соцсети
Бывшего главу РАО Федотова приговорили к полутора годам колонии
По факту столкновения поездов в Москве возбуждено уголовное дело
Задавили и оболгали
Что скрывается за громкой историей о «пьяном» мальчике, насмерть сбитом в Балашихе
Житель Махачкалы оказался под следствием за незаконную продажу «шпионских часов»
Все материалы
Наука и техника
Ракета-носитель «Энергия» с многоразовым кораблем «Буран»Деньги в небо
Россия похоронила надежду догнать США, но все еще мечтает о сверхтяжелой ракете
Новая синтетика
Биологи приблизились к созданию искусственных форм жизни
Тоже спорт
Чем запомнился российский киберспортивный турнир мирового уровня
Названа причина расцвета динозавров
«Кеплер» обнаружил 10 схожих с Землей экзопланет
Раскрыты характеристики YotaPhone 3
Atari выпустит первую за 20 лет консоль
Все материалы
Спорт
Незаконченный разгром
Действующие чемпионы мира с победы стартовали на Кубке Конфедераций
Сергей КовалевКрушить и не сдаваться
Что ждет Сергея Ковалева после двух поражений подряд от американца Андре Уорда
Соперник Емельяненко Митрион пообещал нокаутировать россиянина
Футболист сборной Чили рассказал о вреде системы видеоповторов
Российские баскетболистки обыграли Черногорию и вышли в плей-офф ЧЕ-2017
Россияне обыграли украинцев на командном чемпионате мира по шахматам
Уорд назвал бессмысленным проведение третьего боя с Ковалевым
Все материалы
Культура
«Был вынос мозга полный»
Почему все устали от умных текстов
Девочка изо льда
Сбудется ли мечта о тепле в «угрюмой стране беспечного народа»
«Если захотят, могут найти что-то нехорошее»
Режиссер Алексей Учитель о скандале вокруг «Матильды»
Задержан бывший директор «Гоголь-центра» Малобродский
Угадай страну по фото
Россия: бескрайние просторы, бездомные собаки
Шнуров представил продолжение книги «Музыка для мужика» об истории «Ленинграда»
Обвиненный в домогательствах Косби вышел на свободу из-за судебных нарушений
Все материалы
Интернет и СМИ
Ролик, деньги, два ствола
Два школьника делали миллионы на YouTube, когда это еще не было мейнстримом
Личные данные 198 миллионов избирателей США вылились в сеть
Архивное фотоРедакционное мочилово
В Мексике наркокартели убивают журналистов, но власти не торопятся их защищать
В сети посмеялись над побрезговавшим обнюхать хомяка псом
Неловкая попытка грузинского депутата сделать селфи умилила соцсети
Роскомнадзор потребовал от 103 сайтов удалить «Интервью с Путиным»
ВГТРК опровергла уход телеведущего Дмитрия Киселева
Все материалы
Ценности
Летящие вместо
Кто отбирает клиентов у традиционных операторов бизнес-авиации
«Каждый сам кузнец своей судьбы»
Гай Юлий Цезарь и его умение плавать
Philipp Plein показал коллекцию одежды для бунтарей на Lamborghini
Британский дизайнер создал проект тримарана с мечетью на борту
Пол Смит вдохновился осьминогом
Corneliani разработал концепцию «Костюм как страсть»
Бренд Hugo одел женщин в прозрачные платья
Все материалы
Путешествия
Отпуск без проблем
10 секретов идеального самостоятельного отпуска
«Оленя замочим, крови попьем…»
Что нужно сделать, чтобы почувствовать себя настоящим ханты
Вагончик тронулся
Пять старинных вокзалов России, действующих и в наши дни
Пассажиров чартеров «Вим-Авиа» задумали перевозить иностранными авиакомпаниями
Туроператоры заметили резкое падение интереса россиян к Крыму
Туристы выбрали российский город с самой вкусной едой
Появилось видео из первого хостела в Чернобыле
Все материалы
Из жизни
«Рига — это Рязань»
История россиянина, переехавшего жить в Латвию
Путями предков
Энтузиасты отказываются от современных удобств и возрождают древние традиции
Шпагатом не удивишь
Самые популярные и эпатажные тренды в мире йоги
Я передумала!
Иногда трансгендеры раскаиваются и решают поменять пол обратно
Британка потратила 25 тысяч долларов на пластику ради внешности куклы Барби
Китаянка сделала макияж едой
Защитники животных отдали пропавшего более 10 лет назад кота хозяйке
Все материалы
По прозвищу зверь
Тест лучшего Mercedes-AMG в истории
Самые «слепые» кроссоверы
Американцы назвали вседорожники с очень плохими фарами
Как автобренды троллят друг друга
Добрые (и не очень) подколки в автомобильной рекламе
Как сделать лучшие в мире автомобили еще лучше
История тюнинг-ателье: RUF
Cadillac XTS стал короче после обновления
«Хонда» показала первое изображение нового «Аккорда»
Ford вывел на дороги новый Focus с серийным кузовом и салоном
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы