В Карелии начался первый суд по делу о гибели детей на Сямозере

В суде карельского города Суоярви началось рассмотрение уголовного дела в отношении фельдшера, проигнорировавшего призыв о помощи тонущих детей. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 28 февраля.

Работница отделения скорой медицинской помощи Суоярвской больницы Ирина Щербакова обвиняется по статье 293 УК РФ («Халатность»). Обвиняемая признает вину лишь частично, считая произошедшее ошибкой.

По версии следствия, 18 июня 2016 года в 15:12 на пульт станции поступил звонок от 12-летнего ребенка, находящегося в акватории Сямозера. На изъятой следователями аудиозаписи отчетливо слышно, как испуганным голосом на фоне криков других детей он просил о помощи: «Помогите, мы в Карелии, спасите нас, пожалуйста, мы в озере, тонем».

Но оператор в грубой форме говорит ребенку, что разговор записывается, а номер телефона будет отправлен полиции. После чего бросает трубку. По данным СК, Щербакова не уведомила экстренные службы, скрыла факт звонка, не отразив в журнале регистрации вызовов.

Спасательная операция началась утром следующего дня после того, как одна из выживших девочек вышла в деревню на берегу озера и сообщила о произошедшем. Моделируя ситуацию, следствие пришло к выводу, что операция могла начаться на 18 часов раньше, если бы фельдшер приняла сигнал.

В ближайшее время перед судом предстанут собственник и директор «Парк-отеля Сямозеро» Елена Решетова, начальник лагеря Вадим Виноградов и инструктор Валерий Круподерщиков. Они обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц и оставление в опасности.

18 июня отдыхавшие в карельском лагере «Парк-отель Сямозеро» дети отправились вместе с инструкторами на водную прогулку. В походе участвовал 51 человек, включая четырех взрослых. На Сямозере начался шторм, и два каноэ с детьми опрокинулись. В результате погибли 14 школьников.