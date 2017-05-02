Житель Башкирии утонул на месте гибели утонувшего друга

В Стерлитамаке (Башкирия) местный житель утонул в реке Белая во время поминок по утонувшему другу. Об этом сообщает портал Sterlitamak.ru.

Вечером в воскресенье, 30 апреля, четверо мужчин приехали на берег реки, чтобы почтить память друга, погибшего в этом месте в августе 2016 года. Одному из приятелей стало жарко, он решил искупаться. Отмечается, что 35-летний мужчина отплыл от берега примерно на 10 метров, после чего стал тонуть. Спасти его не удалось.

В апреле в Бердске (Новосибирская область) 45-летний местный житель умер на могиле отца в Родительский день. Мужчина приехал вместе с матерью на кладбище, где его самочувствие ухудшилось. Прибывшие на место происшествия медики не смогли его спасти. Предположительно, мужчина страдал острой сердечной недостаточностью.