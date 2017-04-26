Житель Бердска умер на могиле отца в Родительский день

В Бердске (Новосибирская область) 45-летний местный житель умер на кладбище в Родительский день. Об этом сообщает «Курьер. Среда. Бердск».

Отмечается, что мужчина вместе с матерью приехал на могилу своего отца. Там его самочувствие ухудшилось, на место происшествия была вызвана скорая помощь, однако медикам не удалось его спасти.

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По информации издания, мужчина страдал острой сердечной недостаточностью.

В январе жительница Новгородской области отсудила для себя место в могиле покойного мужа, занятое его матерью. Отмечалось, что сестра мужчины похоронила его вместе с матерью.

В Родительский день (Радоница), который приходится на следующий за пасхальной неделей вторник, православные посещают кладбища и поминают усопших.