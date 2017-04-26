Житель Бердска умер на могиле отца в Родительский день

В Бердске (Новосибирская область) 45-летний местный житель умер на кладбище в Родительский день. Об этом сообщает «Курьер. Среда. Бердск».
Отмечается, что мужчина вместе с матерью приехал на могилу своего отца. Там его самочувствие ухудшилось, на место происшествия была вызвана скорая помощь, однако медикам не удалось его спасти.
По информации издания, мужчина страдал острой сердечной недостаточностью.
В январе жительница Новгородской области отсудила для себя место в могиле покойного мужа, занятое его матерью. Отмечалось, что сестра мужчины похоронила его вместе с матерью.
В Родительский день (Радоница), который приходится на следующий за пасхальной неделей вторник, православные посещают кладбища и поминают усопших.