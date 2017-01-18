Новгородская вдова отсудила место в могиле у покойной свекрови

Жительница Новгородской области через суд потребовала освободить для себя место в могиле покойного мужа, занятое его матерью. Об этом в среду, 18 января, сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Производство было возбуждено в городе Боровичи в ноябре 2016 года. Женщина, у которой умерла мать, похоронила ее в одной могиле со своим братом, который скончался раньше. Однако вдова мужчины была недовольна таким решением, так как сама хотела в будущем найти последний приют рядом с мужем.

Дочь женщины добилась в суде, чтобы бабушку похоронили отдельно от отца. Для этого местная администрация выделила новый участок на кладбище. Вдове предоставили документы о перезахоронении свекрови, однако она отказывается в это верить и просит приставов убедиться в отсутствии тела в старой могиле.

В региональном ведомстве приняли решение сделать соответствующие запросы в администрацию населенного пункта и в ритуальное агентство, чтобы исключить дальнейшие претензии.