Сын тайваньского чиновника позвал полсотни стриптизерш на похороны отца

Житель Тайваня пригласил на похороны своего отца, бывшего председателя окружного совета, 50 стриптизерш в качестве прощального подарка. Об этом в четверг, 5 января, сообщает The Daily Mail.

Сын похороненного чиновника объяснил свой поступок тем, что его отец любил жизнь, и он хотел организовать для него отличные похороны.

Церемония прощания прошла 3 января в узком кругу, а после нее похоронная процессия направилась к кладбищу. Стриптизерши танцевали на крышах 50 джипов, следом ехали еще 150 автомобилей.