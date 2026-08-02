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16:27, 2 августа 2026Интернет и СМИ

Слова госсекретаря США о новом импульсе переговоров по Украине вызвали гнев на Западе

Боуз раскритиковал слова Рубио о новом импульсе переговоров по Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Марк Рубио

Марк Рубио. Фото: Daniel Heuer / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал заявление госсекретаря США Марко Рубио о новом импульсе переговоров по урегулированию конфликта на Украине из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь территории России. Соответствующее мнение он опубликовал на своей странице в социальной сети X.

«И это может положить конец войне? По его логике, я полагаю, если Иран начнет наносить удары по складам Amazon и нефтеперерабатывающим заводам в Техасе, США прекратят бомбардировки Тегерана?» — написал он.

Ранее Марко Рубио заявил, что администрация США с подачи президента Дональда Трампа готовится совершить шаги для оценки сил по возобновлению переговоров по Украине. По его словам, Трамп ясно дал понять, что США еще могут сыграть роль в прекращении боевых действий.

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