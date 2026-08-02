На Запорожской АЭС высказались о значениях радиационного фона после атаки ВСУ

Запорожская АЭС: Радиационный фон после атаки ВСУ не превышает естественных значений

Радиационный фон после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) не превышает естественных значений. Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале станции.

«Станция находится в безопасном состоянии, радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения не превышает естественных природных значений», — говорится в заявлении.

Запорожская АЭС была атакована ВСУ 2 августа. Украинские войска попытались атаковать хранилище отработавшего ядерного топлива.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, атакуя ЗАЭС, украинские власти подходят все ближе к опасной черте, рискуя спровоцировать радиационную аварию. Она отметила, что подобные действия Украины были бы невозможны без политической поддержки стран Запада.