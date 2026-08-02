Стало известно о системе слежки Китая за иностранцами

NYT: Китай собирает и анализирует данные об иностранцах через масштабную систему

Власти Китая через масштабную систему собирают и анализируют данные об иностранцах, проживающих или прибывающих в КНР. Об этом пишет The New York Times (NYT).

О наличии такой системы стало известно благодаря исследователю в области кибербезопасности и журналисту из Амстердама Марку Хоферу. Он занимается поиском информации о слежке властями Китая за гражданами.

В один из дней он смог найти систему под названием «Динамическая платформа управления для зарубежного персонала». Она предназначена для полиции города Чжанцзякоу, там проходили зимние Олимпийские игры 2022 года. Система содержит данные о 12 тысячах иностранных граждан из Тайваня (который Пекин признает своей территорией), Египта, Ирана, Израиля, Марокко, Пакистана и Судана.

Также в программе содержится информация о приехавших тогда журналистах, студентах и отдельной категории «ключевых» лиц. В статье система представляется в виде футуристического интерфейса управления из фильма «Особое мнение» с Томом Крузом.

В материале указывается, что существует связь между системой и пекинской компанией Origin Dynamic. Последняя поставляет китайской полиции робототехнику, а также оборудование и услуги для систем видеонаблюдения.

В 2023 году бывший исполнительный директор ByteDance Интао Ю обвинил власти Китая в том, что они получили доступ к аккаунтам гонконгских протестующих в TikTok. С 2014 года в Гонконге проходили протесты против властей, которые назвали «движение зонтиков».