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16:17, 8 июня 2023Мир

Власти Китая уличили в слежке за протестующими через TikTok

Экс-директор ByteDance Интао Ю заявил, что власти КНР шпионят за протестующими в TikTok

Фото: Julie Ricard / Unsplash

Бывший исполнительный директор ByteDance Интао Ю обвинил власти Китая в том, что они получили доступ к аккаунтам гонконгских протестующих в TikTok. Об этом сообщает «Би-би-си».

По словам Интао Ю, власти КНР могли отслеживать аккаунты, пользователи которых загружали в соцсеть контент, связанный с протестами, и получать личные данные о владельцах профилей. Для них в соцсети создали «суперпользователя», который мог просматривать чужие аккаунты.

Иск с обвинениями Интао Ю подал в Верховный суд Сан-Франциско. Представители ByteDance уже отвергли обвинения, назвав их «безосновательными».

С 2014 года в Гонконге проходили протесты против властей, которые назвали «движение зонтиков».

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    Александр Слабиев
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