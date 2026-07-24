Россияне оценили уместность разговора о сексе на первом свидании

Twinby: У мужчин и женщин разное видение тем для разговора на первом свидании

Россияне рассказали о темах для разговора на первом свидании, в том числе порассуждали об уместности диалога про секс. В новом исследовании дейтинг-сервиса Twinby можно увидеть, что мужчины и женщины имеют разное видение на этот счет. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Выяснилось, что для большинства россиян (61,5 процента) ключевым условием для откровенности является органичное развитие диалога. 35 процентов мужчин готовы говорить о сексуальных предпочтениях при первой встрече. При этом среди женщин таких лишь 12 процентов.

80 процентов респондентов заявили, что любят начинать знакомство с отвлеченных вопросов. О работе на первых свиданиях готовы говорить 70,9 процента опрошенных, а о планах на будущее — 61,7 процента. Также стало известно, что женщины чаще мужчин называют свои требования к потенциальному партнеру — таких оказалось 43,3 процента против 34,2. Политические темы в начале отношений готовы затрагивать лишь 23 процента опрошенных.

В Twinby также отметили, что со временем приоритеты в парах меняются. «В зрелых парах ключевой темой становится сексуальная жизнь (57,8 процента), на втором месте — вопросы семьи (54,8 процента), на третьем — жизненные ошибки (41 процент)», — сказано в сообщении. При этом опрос показал, что отвлеченные темы в данном случае теряют свою актуальность.

Говоря о «красных флагах», россияне назвали несколько сигналов, вызывающих отторжение. В их числе оказались: кардинальное расхождение ценностей (62,3 процента), негативные высказывания о других (50,7 процента) и самовосхваление (48,7 процента). Женщины, как отмечается, намного чаще обращают внимание на негатив партнера в адрес других (63,3 процента против 37,2).

Также около трети опрошенных (31,8 процента) признались, что для них в целом нет запретных тем для разговора. При этом почти половина (48,5 процента) никогда не раскроет своему партнеру личные тайны. Стыдные истории из прошлого готовы скрывать 24,5 процента россиян.

Участие в опросе приняли 1500 респондентов из всех регионов России. Twinby провел исследование, приурочив его к запуску UGC-конкурса, где каждый желающий может рассказать свою историю и получить денежный приз до 1 миллиона рублей.