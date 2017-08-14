Вас услышали: США и Китай обложили прослушкой полмира

В середине августа Минкомсвязи обнародовало список данных, которые ФСБ планирует получать от пользователей крупнейших соцсетей, поисковиков и мессенджера Telegram. «Лента.ру» выяснила, действительно ли за россиянами установят массовую слежку и какие данные о гражданах уже собирают в других странах.

Правовое поле параноика

В свод интересующих спецслужбы компаний попали «Яндекс», «Рамблер», Mail.ru и «ВКонтакте». А еще Telegram, ведь месяц назад Роскомнадзор внес его в реестр организаторов распространения информации. Планируется, что эти компании будут собирать псевдонимы, фамилию, имя и отчество, дату рождения и точный адрес проживания, а также IP-адреса, номера телефонов и паспортные данные, список родственников и языков, которыми владеют пользователи.

Кроме того, для проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), ФСБ считает важным собирать сведения об используемых браузерах. Это отчасти поможет взять под контроль адептов Tor и VPN-сервисов. Личные сообщения и переданные файлы, записи аудио- и видеозвонков с 1 июня будущего года будут храниться на серверах компаний в течение шести месяцев.

Кадр: фильм «Тотальная слежка»

Все это предсказуемо вызвало опасения пользователей, посчитавших, что теперь они точно окажутся под колпаком спецслужб. При этом их нисколько не смущает информация, полученная схожим способом, — путем анализа поисковых запросов. Напротив, данные о любимых жанрах порно россиян вызывают массовое умиление. Еще бы, ведь в Сибири, оказывается, предпочитают мультфильмы для взрослых.

К тому же многие не понимают, что все находящиеся в списке данные уже есть у провайдеров, мобильных операторов и администрации соцсетей. И они уже давно выдают их по первому требованию суда. Проблема великой слежки кроется в психологии, именно поэтому идеолог Tor Project Роджер Динглдайн продолжает утверждать: несмотря на обилие нелегальных торговых площадок, в «темном» интернете нет ничего популярнее Facebook. И миллион пользователей безопасной специальной версии соцсети с манией преследования успешно это подтверждают.

Как намайнить проблем

В воскресенье, 13 августа, курс биткоина превысил очередной исторический максимум в четыре тысячи долларов. Хотя предпосылок к этому было немного — июль стал натуральной мясорубкой для киберпреступников, использующих криптовалюту для отмывания денег.

Даркнет мощно встряхнуло после громкого закрытия торговых площадок AlphaBay и Hansa. Следом пошли аресты: основатель биржи BTC-e Александр Винник, пойманный в Греции, ждет экстрадиции в США, а идеолог AlphaBay Александр Каз решил не ждать ее и покончил с собой в тайской тюрьме. Для россиян же закрытие подпольных маркетов и BTC-e, а также августовский хардфорк, в результате которого биткоин разделился на две независимые криптовалюты, куда менее примечательные события, чем уход в оффлайн крупнейшей площадки российского даркнета Russian Anonymous Marketplace (RAMP).

Тем не менее, пока западные спецслужбы заинтересованы в разоблачении торговцев людьми, виртуальных наркокартелей и производителей детской порнографии, их российские коллеги больше сконцентрированы на поимке террористов. И поэтому условного оперативника в подавляющем большинстве случаев интересуют не специфические пристрастия россиян, а инструкции по изготовлению и приобретению взрывчатки.

Фото: Alexander F. Yuan / AP

В 2016 году Европейский суд по правам человека установил, что действующее российское законодательство позволяет прослушивать всех пользователей мобильных телефонов в рамках СОРМ, но только для предотвращения террористической угрозы.

Более того, заявления западных спецслужб свидетельствуют о понимании специфичности интересов российской стороны, сконцентрированной на террористах, а не хакерах. Глава ФБР Джеймс Коми грозится постепенно выловить всех отечественных киберпреступников в третьих странах, ведь собственным ведомствам не до хакеров, выводящих деньги с криптобирж, как это делал тот же Винник.

А как у них?

Эдвард Сноуден говорил, что многие выходные узлы Tor организованы с подачи правительственных служб. Это означает, что каждого в анонимной сети теоретически можно выследить. В 2015 году сотрудники Университета Карнеги-Меллон изобрели специальный инструмент, деанонимизирующий любого пользователя Tor. С его помощью вроде как был арестован основатель первой наркоплощадки Silk Road и администраторы форума педофилов PlayPen, а Министерство обороны США то ли выкупило, то ли присвоило все разработки университета себе. Уже два года Америка живет в небезопасной онлайн-среде с прозрачным доступом к данным пользователей Tor, где к тому же каждый пятый сайт использует файлы JavaScript, как и в в обычном интернете.

Компания Palantir Technologies, основанная на деньги некоего призрачного инвестора In-Q-Tel (многие уверены, что это венчурный фонд ЦРУ), занимается беспрестанным обновлением общей базы данных американских пользователей интернета, поступающих от разных спецслужб. Переписки, аудио- и видеозвонки не просто хранятся на серверах тех же Google и Facebook, но и подлежат обязательному переводу в формат метаданных и никогда не удаляются.

Фото: Сергей Расулов / РИА Новости

Аналогичные гибридные системы разрабатываются во многих странах мира. И большинство европейских стран значительно отстают от продвинутой Азии. В том же Китае уже почти 5 лет действует уникальный проект «Золотой щит» — система прокси-серверов, анализирующая и фильтрующая весь входящий и исходящий интернет-трафик более 700 миллионов местных пользователей сети. Именно благодаря «Великому китайскому файрволу» (именно так его прозвали западные журналисты), китайцы лишены Facebook, Twitter, YouTube и десятков других западных сервисов.

Местные соцсети мониторят отряды так называемой «50-центовой армии» — специально обученные добровольцы под крылом местного Министерства общественной безопасности, которые не только вычисляют потенциальных оппозиционеров и жалуются на их публикации, но и яростно спорят в комментариях к каждому более-менее провокационному посту.

В Европе же озадаченные террористической угрозой британские власти еще в середине 2000-х разрешили местному Центру правительственной связи прочесывать аккаунты в Twitter, Flickr и сервисов Google, а также взламывать особо подозрительных пользователей. И в 2016 году Палата лордов приняла, пожалуй, самый жесткий закон, регулирующий свободу интернета.

«Хартия следящих» была представлена в 2012 году Терезой Мэй, тогдашним министром внутренних дел, а ныне премьером, ответственным за выход Британии из Евросоюза. Документ предоставляет разведслужбам практически полную свободу слежки за интернет-пользователями. Браузерную историю каждого из них провайдеры обязаны хранить в течение года.

Не стоит забывать, что иностранные спецслужбы и без всяких законов могут получать личные данные пользователей через Facebook, Google или операционную систему Android. Для российских служб эта территория остается закрытой — сервисы пока непроницаемы для СОРМ.

К тому же закон о гостайне запрещает интернет-компаниям разных стран давать ход расследованиям и публиковать отчеты о запросах иностранных правоохранительных органов. Получается, что российский пользователь хоть и возмущен, но защищен надежнее всех.