Анонимы не плачут

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Почему в России запретили VPN и Tor

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Фото: AP

В пятницу, 21 июля, Госдума приняла в третьем чтении ряд важных законов. Мессенджеры будут блокировать за отказ устанавливать личность пользователей по номеру телефона, а прокси- и VPN-сервисы обяжут ограничивать доступ к запрещенным в России сайтам. Однако по факту под запретом могут оказаться сами VPN-сервисы, а также анонимная сеть Tor. «Лента.ру» выяснила, почему государство объявило войну анонимности и как будет действовать закон.

О чем говорится в законе

Закон обязывает владельцев специальных программ и приложений закрыть для россиян доступ к сайтам, запрещенным на территории страны. Формулировки документа максимально размыты, так что под его действие попадают все прокси- и VPN-сервисы, специальные расширения для браузеров, а также анонимная сеть Tor.

Руководству вышеперечисленных сервисов предоставят доступ к реестру запрещенных сайтов Роскомнадзора, а за исполнением закона будут следить в МВД и ФСБ. Если сотрудники силовых структур заметят, что россияне посещают запрещенные ресурсы через конкретное приложение, они сообщат об этом Роскомнадзору. Тот потребует устранить нарушение, а в случае неповиновения заблокирует его.

Кроме того, закон обязывает интернет-провайдеров связываться с руководством прокси- и VPN-сервисов и требовать от них информацию, «позволяющую идентифицировать [их] владельцев». Фактически это означает, что от сервисов потребуют выдать регистрационные данные, то есть адрес офиса и место расположения серверов. Поисковикам же запретят выдавать ссылки на запрещенные ресурсы.

Действие закона не распространяется на государственные органы и ведомства, а также на частные компании, если средства обхода блокировок доступны только их сотрудникам.

Как в России готовились к принятию закона

Впервые о разработке законопроекта стало известно в апреле. Утверждалось, что в нем заинтересован Совет безопасности, а в разработке участвует Роскомнадзор и юристы Медиакоммуникационного союза (МКС), для которых документ стал шансом нанести новый удар по пиратским ресурсам и торрент-трекерам.

До этого Роскомнадзор, по слухам, пытался договориться с VPN-сервисами о добровольном ограничении доступа к запрещенным ресурсам. Известно, что ведомство также вело переговоры с разработчиками браузера Opera, чей режим Turbo позволяет автоматически обходить блокировки благодаря встроенному прокси.

Почему под удар попадут VPN-сервисы и Tor

Почти все прокси- и VPN-сервисы — это зарубежные компании, которые редко исполняют требования российского законодательства. Они вряд ли будут добровольно отслеживать реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора и ограничивать доступ к ним для российских клиентов, к тому же их не слишком пугает угроза блокировки на территории страны.

С Tor ситуация еще сложнее: им руководит команда разработчиков Tor Project. Большинство сотрудников проекта причисляют себя к движению так называемых шифропанков, а значит, сознательно сопротивляется любым ограничениям в интернете и открыто выступает против сотрудничества с властями.

В итоге руководство VPN-сервисов и Tor скорее всего откажутся ограничить доступ к запрещенным в России сайтам и первыми попадут под блокировку Роскомнадзора.

Можно ли ограничить доступ к Tor и VPN

С VPN такое уже случалось. В январе Роскомнадзор по решению районного суда Уфы заблокировал сайт VPN-сервиса HideMe, но он продолжил работу, просто сменив адрес на Hidemy.name и включив переадресацию. Ограничение доступа к сайту не влияет непосредственно на работу VPN-сервиса, но усложняет доступ к странице оплаты и скачиванию самой программы.

Роскомнадзор также может добиться удаления VPN-сервисов из магазинов приложений AppStore, что ударит по владельцам iPhone и iPad — в отличие от обладателей Android-смартфонов, они не могут скачивать сторонние установочные файлы.

Можно заблокировать технические домены и адреса серверов VPN-сервисов, вызвав перебои с подключением. У Роскомнадзора уже есть опыт ограничения доступа к инфраструктуре торрент-трекера RuTracker: ведомство ударило по bt-серверам, которые отвечали за раздачу файлов, тем самым частично перекрыв возможность их скачивания.

Кроме того, интернет-провайдеров могут обязать установить специальное DPI-оборудование (Deep Packet Inspection), отслеживающее пакеты передаваемых данных по их содержанию. Такие инструменты способны отличить VPN-трафик от обычного HTTPS-трафика, и именно их используют для выявления и блокировки VPN-сервисов в Китае. Однако закупка и внедрение такого оборудования стоит огромных денег, а расходы по его установке лягут на самих операторов.

Без них Роскомнадзору придется разбираться в механизмах работы каждого внесенного в черный список приложения, поскольку все VPN-сервисы используют разную структуру сети и хостинг-серверы, которые могут оперативно менять.

Что касается Tor, то надзорное ведомство может ограничить доступ ко всем публичным входным узлам. Однако специально для таких случаев Tor Project имеет список скрытых узлов (так называемых мостов), с помощью которых анонимную сеть используют в Китае, Белоруссии и Турции, где она официально заблокирована.

Будет ли закон работать

Скорее всего, нет. Роскомнадзор вряд ли сможет заставить заграничные VPN-сервисы и Tor Project ограничивать россиянам доступ к запрещенным сайтам и вынужден будет их заблокировать. Однако это вряд ли нанесет им существенный ущерб и не сможет помешать жителям страны обходить блокировки.

Владимир Тодоров

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