МВД и ФСБ займутся отслеживанием VPN и Tor

Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект о запрете анонимайзеров, Tor и VPN-сервисов, поиск которых поручат сотрудникам ФСБ и МВД. Об этом говорилось во время прямой трансляции пленарного заседания на сайте Думы.

При подготовке ко второму чтению законопроект был изменен. В частности, это коснулось порядка определения анонимайзеров и VPN — теперь поиском сервисов для обхода блокировок должны будут заниматься ФСБ и МВД. Сотрудников правоохранительных органов обяжут предоставлять результаты мониторинга и посылать запросы в Роскомнадзор.

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Ведомство, в свою очередь, будет определять провайдера, через который действуют анонимайзеры. За принятие законопроекта проголосовали 362 депутата, двое воздержались, и никто не высказался против.

В начале июня на рассмотрение депутатов Госдумы внесли законопроект о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров. В проекте также значатся поисковые системы, которые парламентарии хотят обязать удалять из выдачи для российских пользователей заблокированные сайты.