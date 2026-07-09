​​Украинская супермодель в прозрачном платье посетила показ российского бренда

​​Украинская супермодель Снежана Онопко в прозрачном наряде посетила показ YANINA Couture

Украинская супермодель Снежана Онопко стала гостьей показа российского бренда YANINA Couture, который провели в рамках Недели Высокой моды в Париже. Снимки с модного мероприятия «Ленте.ру» предоставили в пресс-службе марки.

Манекенщица посетила дефиле в одном из кутюрных образов модного дома, а именно — вечернем черном платье. Наряд с прозрачным верхом украшал блестящий узор, а юбка длины макси была выполнена из атласной ткани.

Новую линейки бренда, получившую название «Провокация», представили в Pavillon Gabriel на Елисейских Полях. Представители YANINA Couture отметили, что открывала и закрывала модное шоу супермодель Татьяна Дягилева.

Среди гостей также заметили звезду «Эмили в Париже» Эшли Парк, актрис Харт Евангелисту и Джессику Каяне, коллекционера Дебору Ханг, блогершу Мари Лист, историка моды Анатоля Вовк, топ-модель Юлию Арфуш и других знаменитостей.

Ранее в июле российская блогерша и бизнесвумен Оксана Самойлова поблагодарила итальянский бренд Gucci за приглашение на модный показ.