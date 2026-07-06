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10:33, 6 июля 2026Ценности

Самойлова поблагодарила Gucci за приглашение на показ откровенными фото

Блогерша Самойлова в откровенном платье поблагодарила Gucci за приглашение на модный показ
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @samoylovaoxana

Российская блогерша и бизнесвумен Оксана Самойлова поблагодарила итальянский бренд Gucci за приглашение на модный показ откровенными фото. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя инфлюэнсерша предстала на размещенных кадрах в облегающем черном платье, оформленном сияющими стразами и высоким разрезом. Кроме того, оно было дополнено обнажающим грудь и спину вырезом. Эффектный образ бывшей жены рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) завершили массивные солнцезащитные очки и яркий макияж глаз, выполненный в стиле smoky eyes.

«Спасибо за приглашение на ваше прекрасное событие, Gucci», — указала знаменитость в описании к снимкам, которые набрали 73 тысячи лайков.

В июне Самойлова снялась для обложки международного журнала Meri & Rime.

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