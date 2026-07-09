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01:14, 9 июля 2026Мир

Иран анонсировал массированную атаку на базы США

NourNews: Иран проведет массированную атаку на базы ВС США на Ближнем Востоке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Iranian State TV / Reuters

Иран проведет массированную атаку на базы США на Ближнем Востоке в ближайшее время. Об этом сообщает NourNews.

Ожидается, что ракетные и беспилотные подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «в ближайшие минуты» проведут масштабную атаку на американские базы. Один из источников агентства отметил, что ответ Вооруженных сил Исламской Республики на агрессию со стороны США «будет достойным сожаления».

Отмечается, что несколько взрывов были слышны в Бендар-аббасе и городе Сирик.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило возобновление ударов по Ирану. Взрывы прогремели в городах Конарак и Чабахар на юге страны. Журналист Axios Барак Равид также отметил, что Соединенные Штаты расширили масштаб ударов по Ирану. По его словам, помимо прочего среди целей американских военных — береговые радары, противокорабельные ракетные позиции и системы противовоздушной обороны (ПВО).

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