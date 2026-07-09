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01:42, 9 июля 2026Мир

В США заявили о как минимум временном прекращении перемирия с Ираном

CNN: Перемирие между США и Ираном как минимум закончилось временно
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрывы в США:

Фото: Globallookpress.com

Американский чиновник в беседе с CNN заявил, что перемирие с Ираном «как минимум закончилось временно».

Собеседник телеканала отметил, что ситуация развивается динамично. США в ночь на 9 июля атаковали иранские ракеты и дроны. Он добавил, что новые удары по целям в Иране не исключены.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило возобновление ударов по Ирану. Взрывы прогремели в городах Конарак и Чабахар на юге страны.

Атаки на Иран начались в ночь на 8 июня. CENTCOM сообщило о нанесении ударов по Ирану в ответ на атаки в Ормузском проливе. Действия Тегерана были названы нарушением режима прекращения огня.

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