В США заявили о как минимум временном прекращении перемирия с Ираном

CNN: Перемирие между США и Ираном как минимум закончилось временно

Американский чиновник в беседе с CNN заявил, что перемирие с Ираном «как минимум закончилось временно».

Собеседник телеканала отметил, что ситуация развивается динамично. США в ночь на 9 июля атаковали иранские ракеты и дроны. Он добавил, что новые удары по целям в Иране не исключены.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило возобновление ударов по Ирану. Взрывы прогремели в городах Конарак и Чабахар на юге страны.

Атаки на Иран начались в ночь на 8 июня. CENTCOM сообщило о нанесении ударов по Ирану в ответ на атаки в Ормузском проливе. Действия Тегерана были названы нарушением режима прекращения огня.