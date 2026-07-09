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01:30, 9 июля 2026Мир

В США сообщили Украине плохие новости о ракетах Patriot

Джонсон: Украина в скором времени не сможет получить ракеты Patriot
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Украина не скоро получит ракеты Patriot, в которых так сильно нуждается. О сроках их поставок высказался бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

Он пояснил, что при производстве ракет необходимо проводить многочисленные проверки, чтобы убедиться в их работоспособности. По словам Джонсона, весь процесс занимает два года, при этом компания Lockheed Martin сейчас не может производить новые Patriot из-за проблем с редкоземельными материалами.

Он также выразил уверенность, что Киев в скором времени ждет крах. «Все, что остается — это [президент Украины Владимир] Зеленский, который просит, просит, просит. Он может продолжать просить, но все равно не получит то, что ему нужно. <…> Поражение украинцев неизбежно», — резюмировал экс-аналитик.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал выдать Украине лицензии на производство зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Уточняется, что речь идет о передаче технологий и права на их производство, что позволит Киеву самостоятельно выпускать и собирать элементы системы противовоздушной обороны.

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