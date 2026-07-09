В США оценили последствия важного решения Трампа по Украине

Решение президента США Дональда Трампа выдать Украине лицензию на производство ракет для систем Patriot не повлияет на ход конфликта. Так последствия его решения оценил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.
По его словам, запуск собственного производства таких систем займет очень много времени, которого у Киева, по его словам, уже нет.
«Пройдет около трех лет с того момента, как первая лопата вонзится в землю для закладки фундамента этого нового завода, прежде чем с конвейера сойдут первые серийные ракеты. Украина так долго не продержится. Так что это ничего не изменит», — считает эксперт.
Ранее Трамп пообещал выдать Украине лицензии на производство зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Уточняется, что речь идет о передаче технологий и права на их производство, что позволит Киеву самостоятельно выпускать и собирать элементы системы противовоздушной обороны.