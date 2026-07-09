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01:51, 9 июля 2026Мир

В США оценили последствия важного решения Трампа по Украине

Дэвис: Лицензия на производство Patriot для Киева не изменит ситуацию на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Решение президента США Дональда Трампа выдать Украине лицензию на производство ракет для систем Patriot не повлияет на ход конфликта. Так последствия его решения оценил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

По его словам, запуск собственного производства таких систем займет очень много времени, которого у Киева, по его словам, уже нет.

«Пройдет около трех лет с того момента, как первая лопата вонзится в землю для закладки фундамента этого нового завода, прежде чем с конвейера сойдут первые серийные ракеты. Украина так долго не продержится. Так что это ничего не изменит», — считает эксперт.

Ранее Трамп пообещал выдать Украине лицензии на производство зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Уточняется, что речь идет о передаче технологий и права на их производство, что позволит Киеву самостоятельно выпускать и собирать элементы системы противовоздушной обороны.

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