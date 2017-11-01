Глава Роскомнадзора осудил погоню за хайпом при обсуждении запрета Tor и VPN

Глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился к СМИ, сообщившим, что с 1 ноября в России вступил в силу закон о запрете анонимайзеров. По его словам, подобные заголовки не соответствуют действительности. Заявление главы ведомства опубликовано в среду, 1 ноября, на сайте регулятора.

«Существует всего два возможных объяснения этих заголовков: 1. "Не читал, но осуждаю" — корреспондент, не разобравшись в проблеме, пишет обобщенный текст о запрете еще чего-то в сети. Громко, хлестко и… обобщенно. 2. "Для роста трафика все средства хороши" — это, как говорится, без комментариев», — пояснил руководитель ведомства.

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По его словам, вступившие в силу поправки не запрещают анонимайзеры. Новые правила предполагают, что по представлению МВД или ФСБ Роскомнадзор направляет проксирующему сервису VPN или анонимайзеру требование о подключении к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), чтобы ограничить доступ к запрещенным в России интернет-ресурсам. Если требование не исполняется в течение трех дней, Роскомнадзор может заблокировать сервис.

Далее поисковые системы, которые также подключат к ФГИС, должны удалять запрещенные ресурсы из своей выдачи.

«Немаловажной особенностью закона» Жаров назвал очистку Реестра запрещенной информации от дублирующихся записей. «Специалисты Роскомнадзора предполагают, что в результате проделанной работы реестр уменьшится в два раза. Ведомство планирует завершить эту работу до конца года», — отметил чиновник.

Глава Роскомнадзора подчеркнул, что требования закона не распространяются на операторов государственных информационных систем, госорганы и органы местного самоуправления. Также они не касаются случаев, когда VPN используют компании в корпоративных целях для обеспечения собственной деятельности (когда круг пользователей определен заранее).