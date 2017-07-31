Крыму решили дать возможность пользоваться Tor и VPN

В Госдуме намерены внести предложение о выводе Крыма и Севастополя из-под действия закона, обязывающего анонимайзеры блокировать запрещенную на территории России информацию. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил в понедельник, 31 июля, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

По его словам, отсутствие анонимайзеров, в том числе VPN-сервисов и браузеров типа Tor, может привести к проблемам с доступом к интернету. «В двух новых субъектах, Крыму и Севастополе, определенная специфика, и через анонимайзеры как раз происходит вход в интернет и выход на разные ресурсы, поэтому у нас должны быть свои нюансы», — отметил депутат.

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Белик намерен обратиться к правительству с предложением установить особые условия для субъектов после частичного вступления закона в силу, которое произойдет в ближайшее время.

30 июля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий использование технологий доступа к заблокированным в стране сайтам. Согласно тексту документа, используемые россиянами анонимайзеры должны ограничивать доступ к противоправному контенту, в противном случае их ждет блокировка на территории России.

Заниматься исполнением закона будут сотрудники ФСБ и МВД.