Путин запретил использовать в России VPN и Tor

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий использование технологий доступа к заблокированным в стране сайтам. Соответствующий документ опубликован в субботу, 30 июля, на официальном интернет-портале правовой информации. Почти все нормы вступят в силу с 1 ноября 2017 года, несколько статей начнут действовать с момента публикации.

Под действие закона потенциально попадают все прокси- и VPN-сервисы, а также анонимные сети Tor, I2P и Freenet. Их владельцам предлагается обеспечить доступ к реестру запрещенных сайтов Роскомнадзора.

Материалы по теме Анонимы не плачут Почему в России запретили VPN и Tor

Документ также запрещает операторам поисковых систем выдавать ссылки на заблокированные в России ресурсы.

Дума приняла федеральный закон 21 июля, Совфед одобрил его 25 июля.

Заниматься отслеживанием анонимайзеров, Tor и VPN-сервисов, предоставляющих доступ к заблокированным в России сайтам, будут сотрудники ФСБ и МВД