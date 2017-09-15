Глубже даркнета

Попасть на сайты сети I2P (Invisible Internet Project) — анонимного двойника интернета — привычным способом нельзя, потому что этот двойник невидим. С 2003 года I2P создается как параллельный интернет, работающий вне зависимости от интернета мейнстримового. Пробраться в I2P сложнее, чем настроить сервисный и простой Tor. «Лента.ру» разобралась, зачем вообще пользователю идти в зазеркалье сети.

I2P и Tor: скорее гриб, чем лук

Унаследовав принципы работы ранних пиринговых сетей, I2P ориентировался на анонимный обмен контентом, а вырос в целый альтернативный интернет-2. Который, впрочем, по-прежнему немного напоминает торренты и расширяется за счет надежных участников сети.

Сеть I2P легко вообразить, представив себе разветвленную систему туннелей, напоминающую грибницу, или мицелий. Эта невидимая, подземная часть гриба с незапамятных времен и навевает человеку романтические фантазии о грибном разуме. И если зримая часть мицелия — это плодовые тела грибов, распространители спор с генетической информацией, то сайты I2P — видимые капсулы с труднодоступным знанием, хранящимся в тайной системе информационных туннелей. Графически механизм работы Tor с его ветвями, цепями и узлами тоже укладывается в грибную схему.

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Но грибницы Tor и I2P различны по назначению. Если первый обеспечивает анонимный просмотр внешних ресурсов и доступ к страницам, спрятанным в глубине и мраке нижнего интернета, то I2P — это такой глобальный клуб, члены которого анонимно обмениваются контентом и пользуются уникальной инфраструктурой сети.

Оба хуже

Неугомонные искатели безусловной конфиденциальности уже несколько лет спорят о том, что безопаснее в использовании — Top или I2P, но единого мнения не сложилось. При сочетании определенных факторов хорошо мотивированный злоумышленник или государственный доброжелатель может отследить вас и там и там. Разница в безопасности между этими двумя потоками глубоководного интернета главным образом сводится к имиджу.

I2P доступна на большинстве современных устройств и операционных систем от Windows до Android. Хотя установка не требует от пользователя специальных технических навыков, придется потратить немало времени на освоение, что повышает рейтинг системы в глазах новичков, а профессионалам портит впечатление от продукта.

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Простые потребители склонны больше доверять сложным и непонятным системам (и оснащенным привередливой точкой входа) — они кажутся более надежными. В действительности же сложность — главная угроза безопасности. Изначально I2P — полукустарная попытка идейного, но технически слабого специалиста. Поэтому критики I2P то и дело напоминают о низком происхождении системы, о ее неповоротливости и перегруженности хаотичными решениями. Они уверены, что истеричное стремление дилетанта-разработчика нарядить свое детище сразу во все лучшее не лучшим образом сказалось на безопасности.

Индекс доверия к Tor выше у продвинутой аудитории: все-таки продукт разработан научно-исследовательской лабораторией, близкой к Военно-морским силам США по запросу и при поддержке влиятельных структур вроде Министерства обороны, безусловно нуждавшихся в безопасной передаче данных.

Впрочем, опытная и не слишком невротизированная часть завсегдатаев даркнета функциональной разницы между Tor и I2P особо не замечает. В обоих случаях им приходится использовать тот же метод шифрования и заранее знать, на какой именно ресурс хочется попасть и как точно пишется адрес. В любом случае даже в самых защищенных сетях всегда найдутся вездесущие фишинговые копии сайта, которые стремятся вытряхнуть чужие криптокошельки или хотя бы угнать аккаунт.

Ресурсы I2P для украшения виртуальной жизни и спасения реальной

Сервисы и контент сети I2P отличаются от ресурсов, востребованных в Tor и обслуживающих в основном интересы криптофинансистов и покупателей с нестандартными запросами (и изредка показывающих котиков и другие развлечения из мира нормального пацанского интернета). I2P же больше напоминает вполне благообразное зазеркалье мейнстримового интернета. В первую очередь сеть полезна для анонимов, предпочитающих изощренно шифроваться.

Прежде всего активисты I2P обеспечивают базовые сетевые потребности пользователей. Здесь можно выбирать или создавать самостоятельно почтовые службы и клиенты для них, мессенджеры, торрент-трекеры, хостинги, службы знакомств и взаимопомощи — все то, без чего сеть не может считаться глобальной.

Далее следуют фундаментальные вещи: защита и реализация прав человека через поддержку Hidden Services для беженцев и диссидентов Ближнего Востока, предоставление площадок для размещения материалов от антиглобалистов вроде Wikileaks, GlobalLeaks и Indymedia. Многочисленные конференции и чаты курируются специалистами по психологии и психиатрии, которые консультируют страдающих от последствий военных конфликтов, бытового и сексуального насилия и расстройств психики.

Начать освоение I2P можно с официального онлайн-представительства сети, наиболее полных каталогов сайтов разной направленности и доступных сервисов.

Фото: Vincent West / Reuters

За легкомысленным досугом стоит идти на зазеркальную версию bash.org. Мизантропы рекомендуют также диковинно сконструированную социальную (но анонимную) сеть Onelon. Кроме того, есть более твиттерообразный сервис микроблоггинга.

К услугам заблудившихся — довольно эффективный поисковик, а вещи можно оставить на бесплатном хостинге. Унести с собой что-нибудь полезное, но не особо тяжелое удастся с торрент-трекера. Ну а вспомнить развлечения нулевых всегда поможет имиджборд. Все еще сомневающихся в безопасности своих действий ждет подробный путеводитель по способам защиты данных.

Эффективное возвышение над повседневностью

Для пользователей, склонных к рецидивам аморального поведения тоже выделили несколько углов. Это, например, великий и категорически запрещенный, но живой трекер The Pirate Bay, едва не единолично разоривший индустрию физических музыкальных носителей.

Перед тем как окунуться в главные (и насквозь пиратские, разумеется) библиотеки сети, собравшимся у экранов стоит ознакомиться с монструозным оборотом объемов «Филибусты» и ее ответвлений.

Пару лет назад в слабо криминальной сети I2P все-таки заработала новая площадка — масштабная Silk Road Reloaded. Она с легкостью заняла нишу закрытой в 2013 году классической платформы для продажи наркотиков Silk Road, работавший через Tor. Крупнейший в своем роде форум перебрался в куда более анонимное пространство, где, к слову, обитают и российские аналоги.