Обнаружен способ отследить анонимных отправителей биткоинов

Cпециалисты Принстонского университета выяснили, что интернет-сервисы вредят анонимности пользователей. Об этом говорится в исследовании о методиках отслеживания анонимных юзеров, опубликованном на сайте библиотеки Корнеллского университета.

Чтобы найти человека, связанного с конкретной транзакцией в сети блокчейн, оказалось достаточно получить доступ к пакету сведений, которые автоматически собирают куки-файлы, помогающие сайтам запоминать и узнавать своих посетителей при повторном входе.

Изображение: Princeton University Схема процедуры деанонимизации пользователя при минимальном наборе данных, которую используют ресурсы, принимающие биткоины

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107 из 140 проверенных экспертами сайтов предоставляют данные 40 организациям. Более 30 сайтов позволяют собирать информацию о личных биткоин-адресах и размерах платежей. Среди компаний, получающих информацию о пользователях, оказался сам BlockChain.info, Google, RevJet и American Express. Чаще всего третьи лица получают доступ к адресам электронной почты и физическим адресам, никнеймам, именам и фамилиям пользователей, а также к их номерам телефонов. В половине случаев данные удается получить, несмотря на работу защитных сервисов вроде ZeroCoin.

Для сохранения инкогнито специалисты советуют синхронизировать биткоин-кошельки с браузером Tor, соблюдать рекомендации по его настройкам и обновлениям, а так же полностью отказаться от процедур обмена криптовалюты и проведения транзакций во внешнем интернете, где их не способны защитить даже специальные сервисы.