Создатель Tor рассказал о способе блокировки сервиса

Один из создателей сервиса Tor программист Дэвид Гольдшлаг рассказал газете «Ведомости» о способе блокировки сервиса, которым может воспользоваться Роскомнадзор.

«После того, как пользователь в браузере вводит адрес сайта, на который хочет попасть, его запрос в зашифрованном виде передается на первый, входной узел – с собственным IP-адресом. Узлов два типа – публичные и непубличные, российские пользователи Tor чаще всего подключаются к публичным», — указано в материале.

«IP-адреса публичных узлов находятся в открытом доступе, регулятор может внести эти IP-адреса и IP-адреса сайтов с расширением .onion в реестр запрещенных и на уровне провайдера ограничить доступ к Tor», — пишет издание, ссылаясь на Гольдшлага. Он отмечает, что сделать осуществимо, хоть и довольно сложно.

Гольдшлаг отметил, что примером, где подобная политика проводится на национальном уровне, является Китай, а ограничения на уровне провайдеров присутствуют и в других странах, включая США.

Он также сообщил, что за пять лет количество российских пользователей Tor увеличилось в три раза.

30 июля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий использование технологий доступа к заблокированным в стране сайтам. Согласно тексту документа, используемые россиянами анонимайзеры должны ограничивать доступ к противоправному контенту, в противном случае их ждет блокировка на территории России. Заниматься исполнением закона будут сотрудники ФСБ и МВД.