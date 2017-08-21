На Украине продолжили пользоваться «Яндексом» и «ВКонтакте» без Tor и VPN

Граждане Украины продолжили пользоваться популярными российскими интернет-сервисами, несмотря на их блокировку на территории страны. Об этом в понедельник, 21 августа, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные аналитических компаний.

Судя по информации «Factrum Group Украина», за июль «ВКонтакте» посетили 35 процентов украинских юзеров, «Яндекс» — 33 процента, «Одноклассники» — 22 процента, Mail.ru — 30 процентов. Отмечается, что в стране интернетом пользуются 64,8 процента населения (21,6 миллиона человек).

По данным SimilarWeb, Украина стала вторым после России источником трафика для сервисов Mail.ru Group. Как утверждают специалисты, доступ к запрещенным в стране сайтам украинцы получили без помощи анонимайзеров, Tor и VPN. Несмотря на то, что с момента блокировки российские сервисы потеряли около 60 процентов украинской аудитории, в июле число пользователей yandex.ua выросло до 128,6 миллиона человек — на 3,6 процента.

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По словам корреспондента «Ведомостей», киевляне не только свободно пользуются услугами «Яндекс.Такси», но и заходят во «ВКонтакте» и «Одноклассники» через публичный Wi-Fi. Комментариев украинских официальных лиц по данному факту журналистам получить не удалось.

В «Яндексе», Mail.ru Group и «ВКонтакте» заявили, что для доступа к российским сервисам украинцы используют анонимайзеры, Tor и VPN.

16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новом пакете антироссийских санкций. Кроме соцсетей, страна лишилась доступа ко всем сервисам «Яндекса» и Mail.Ru Group.

