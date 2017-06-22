«Яндекс» обошел блокировку на Украине

Сервисы «Яндекс. Карты» и «Яндекс. Пробки» заработали в сетях некоторых украинских мобильных операторов, сообщает УНИАН.

По данным агентства, приложения доступны абонентам «Киевстар», Lifecell и Vodafone. Сервисами могут воспользоваться только обновившие приложения до последней версии пользователи.

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Ранее аналогичным способом блокировку на Украине обошла социальная сеть «Одноклассники». Пользователям поступило сообщение от соцсети с короткой инструкцией по обновлению версии приложения.

Сервисы «Яндекса», как и сам поисковик, были заблокированы на Украине решением президента страны Петра Порошенко в середине мая. Компанию вместе с Mail.ru Group («ВКонтакте», «Одноклассники») включили в санкционный список.

Среди прочих причин, Служба безопасности Украины объяснила блокировку социальных сетей распространением порноконтента и игры «Синий кит». По подсчетам СБУ, опасность представляли около 800 антиукраинских сообществ и групп с суицидальной тематикой.

