Украинец подал в суд на Порошенко из-за запрета «ВКонтакте» и «Одноклассников»

Гражданин Украины подал иск в административный суд страны к президенту Петру Порошенко с требованием признать недействительным указ о блокировке российских социальных сетей. Об этом в пятницу, 26 мая, со ссылкой на пресс-службу суда сообщает РИА Новости.

По мнению Никиты Евстифеева, некоторые подпункты приложения к решению Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля («О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер») нарушают права жителей Украины.

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Рассмотрение дела назначено на 31 мая.

16 мая Порошенко подписал указ о запрете доступа к российским социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ко всем сервисам компании «Яндекс». Ограничения введены в рамках решения СНБО от 28 апреля

Кроме того, были запрещены антивирусные программы «Лаборатории Касперского» и продукция компании «1С».

Ограничения также коснулись ряда СМИ. В стоп-лист попали медиахолдинг «РБК», телеканалы «Звезда», «ТНТ», НТВ и НТВ-Плюс, Первый канал, «Россия 24», «РТР-Планета», радиостанция «Наше радио». Запрет введен сроком на три года.