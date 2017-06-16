Украинский офис «ВКонтакте» закрылся

Представительство «ВКонтакте» в Киеве прекратило работу после введенного украинскими властями запрета социальной сети. Это подтвердил в пятницу, 16 июня, его пресс-секретарь Влад Леготкин, передает «Укринформ».

«Юридическое лицо на Украине под санкциями, поэтому офис закрыт», — сказал он.

Слухи о закрытии киевского подразделения распространились в конце мая. Тогда источник в компании сообщил, что часть сотрудников сократят, а некоторых работников рекламных отделов переведут в московский офис.

Материалы по теме «"ВКонтакте" для русских» Как украинцы отреагировали на запрет российских социальных сетей

25 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что «ВКонтакте» и «Одноклассники» заблокированы в том числе из-за распространения порноконтента и игры «Синий кит». По мнению СБУ, опасность представляли около 800 антиукраинских сообществ и группы с суицидальной тематикой.

Спустя сутки после блокировки «ВКонтакте» посетили 18 миллионов уникальных пользователей из Украины — рекорд за всю историю сайта.

17 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новом пакете антироссийских санкций. Кроме соцсетей, страна лишилась доступа ко всем сервисам «Яндекса» и Mail.Ru Group.