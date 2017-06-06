Украинская соцсеть предложила регистрироваться через заблокированный «ВКонтакте»

Специально созданная для украинцев социальная сеть Ukrainians от канадской IT-компании StartupSoft предложила пользователям регистрироваться через заблокированный на территории страны «ВКонтакте», выяснила «Лента.ру».

При попытке зарегистрироваться Ukrainians предлагает пользователю авторизоваться с помощью электронной почты, «ВКонтакте», Facebook — данные из социальных сетей дублируются на украинскую площадку.

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На момент написания заметки в Ukrainians зарегистрировались более 26 тысяч человек. Тем не менее авторизовавшиеся не могут пользоваться личными сообщениями, добавлять друзей, вступать в сообщества и прослушивать музыку — доступна только смена аватара. «Ожидайте следующий функционал при достижении 100 тысяч зарегистрированных пользователей», — обещают разработчики соцсети на сайте.

StartupSoft приступили к созданию украинского аналога «ВКонтакте» в конце мая. Соосновательница Ukrainians Александра Струмчинская заявила, что за разработку высказались более 50 тысяч украинцев.

Причиной создания отдельной украинской социальной сети стал запрет на Украине доступа к российским социальным сетям «Одноклассники» и «ВКонтакте». Последняя являлась самой популярной соцсетью в стране.