Украинцам предложили создать аналог «ВКонтакте»

Канадские программисты из IT-компании StartupSoft предложили создать альтернативу заблокированным на территории Украины российским соцсетям. Об этом они заявили на сайте своего проекта Ukrainians.

По словам канадцев, команда из 30 человек готова создать отдельную украинскую социальную сеть. Отмечается, что сервис будет доступен одновременно для трех платформ — web, iOS, Android.

Перед тем как приступить к разработке, в StartupSoft хотят убедится, что их продукт будет востребован украинским пользователем. На сайте проекта запустили сбор подписей в поддержку социальной сети. «Если к 1 июня количество подписчиков превысит 50 тысяч человек, мы разработаем продукт в течение четырех месяцев», — пообещали канадцы.

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На момент написания заметки на проект подписалось более 6,7 тысячи человек.

15 мая президент Украины Петр Порошенко утвердил новый пакет антироссийских санкций. Под запрет попали «ВКонтакте» и «Одноклассники». Более того, заблокированы оказались все сервисы «Яндекса», ограничено вещание и заблокированы активы телекомпаний «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «Звезда», «НТВ-Плюс», ТНТ, ОТР и РЕН ТВ. Запрет введен сроком на три года.

Позже в Интернет-ассоциации Украины признали, что ограничение доступа к российским ресурсам, против которых были введены санкции, технически невозможно. А стоимость блокировки попавших под украинские санкции российских сайтов оценили в миллиард долларов.