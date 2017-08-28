Даркнет здорового человека

Дипвеб и даркнет — не столько склад с халявной запрещенкой, сколько развитая среда для безопасного обмена данными в условиях тотального контроля и риска утечек. Без нее не обойтись ученым, экспертам по цифровой безопасности, деятелям криптовалютной области и обычным гражданам, которые не склонны к криминалу, а просто хотят чуть больше приватности. «Лента.ру» разбиралась, что же скрывают в темной сети те, кому не от кого прятаться.

Глубокий интернет для глубоких людей

На одной из крупных хакерских конференций руководитель Tor Project Роджер Динглдайн уверял публику, что темная сторона сети — не более чем миф и настоящих преступных сайтов в ней около трех процентов. И хотя эта статистика далека от реальности, в Tor действительно есть уголки, где пользователи даже не думают о том, как накупить наркотиков на весь город, прихватив на сдачу взять немного оружия.

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Многие из освоивших Tor живут в тех странах, где цензура периодически обрубает доступ к популярным социальным сетям, мессенджерам или новостным сайтам с «неправильной» точкой зрения.

Простые обыватели обычно останавливаются на этом этапе познания скрытой сети: привыкшие к скоростному интернету и открытию страниц в доли секунд, они жалуются на то, что при использовании лукового браузера требуется запастись терпением.

Фото: Jim Cole / AP

С другой стороны, изощренные методы подключения к тем же соцсетям позволяет приобщиться к «цифровой элите». Офисные клерки и домохозяйки, запускающие Tor и наблюдающие за степенной загрузкой страниц, на несколько минут могут ощутить себя героями хакерских фильмов. Для таких пользователей на сайте Tor опубликована подробная инструкция.

Серфинг за факультативами

Обладание информацией, доступа к которой нет у других, для многих может иметь своего рода терапевтический эффект. Достичь его помогает такое занятие, как нетсталкинг, то есть поиск в сети файлов, не индексируемых обычными поисковиками, позволяющий пользователю угомонить внутреннего конспиролога и снизить уровень тревожности.

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Адепты Tor-браузера обретают расширенные возможности для самообразования: среди продвинутых пользователей давно укрепилось мнение, что информация, которой кормят общественность, всегда должна подвергаться проверке. Альтернативные факты, о которых не принято говорить публично, собираются на скрытых площадках.

К примеру, условный обыватель, прочитавший об особенностях жизни с ВИЧ или опиатной зависимостью на одном из форумов onion-зоны, скорее пересмотрит свое отношение к вопросу, чем тот, кому рассказали об этом через центральные телеканалы.

Главное отличие глубокого контента в том, что он никак не регулируется цензурой. Свобода слова здесь действительно полная, поэтому многие предпочитают обмениваться мнениями, делиться своей гражданской позицией и просто развлекаться именно в зоне доменов Tor или в децентрализованной анонимной сети I2P, работающей поверх сети интернет.

Чем заняться в глубоком интернете?

«Лента.ру» подготовила список анонимных ресурсов, которые призваны развлекать пользователя, пришедшего из верхнего интернета не из интереса к покупке нелегальных товаров.

Многие скрытые площадки походят на привычные страницы. К примеру, в анонимной сети I2P действует своя версия «Википедии» на русском языке, сервис для микроблогинга, основной форум, в том числе и на русском языке, и анонимный торрент-трекер.

Любой новичок начинает серфинг по дипвебу с каталогов: это, в первую очередь, Hidden Wiki, OnionDir, TorLinks и российская «Годнотаба». Конечно, сперва глаз цепляется за списки торговых площадок с наркотиками и оружием, но после шок-эффекта в каталогах проступают сайты знакомств, котики и привычные соцсети.

Tor-зеркала Facebook и «ВКонтакте» идеально подходят для спокойного потребления контента, относящегося к разряду слегка запретных удовольствий. Конечно, анонимность в социальных сетях — это оксюморон, но по данным администрации Facebook, через Tor ресурс просматривают около миллиона человек в день. Официальное зеркало Facebook — facebookcorewwwi.onion — предназначено для тех, кому важно скрывать информацию о своем местонахождении и IP-адрес. На фоне участившиеся сообщений о массовых слежках правительств разных государств за своими и чужими гражданами такая асоциальная версия крупнейшей соцсети создает иллюзию свободного интернета и буквально возвращает в 2007 год.

Скриншот: сайт 2v7ibl5u4pbemwiz.onion

Зеркало библиотеки–гиганта «Флибуста» никому не расскажет, что вы несколько раз перечитывали все книги саги «Сумерки» и остались в своем уме. Английские и немецкие книги на языке оригинала ищут в Imperial Library of Trantor. А пощекотать нервы и заодно попрактиковаться в иностранных языках поможет аналог знаменитой видеоплатформы для знакомств Chat Roulette. Самая густонаселенная соцсеть дипвеба называется Galaxy2, она же выполняет роль альтернативного Tinder.

В потустороннем интернете действует также темный аналог «Ответов@Mail.Ru» — Hidden Answers. Там посетители могут спросить буквально обо всем, что их интересует. Кроме того, в дипвебе есть свои временные файлохранилища: PopFiles для небольших файлов, Image Hosting для картинок и Pasta для текстов.

Криптовалютное сообщество сидит на Bitcoin Block Explorer, зеркале знаменитого сервиса Blockchain.info, помогающем отслеживать транзакции биткоинов. У майнеров и им сочувствующих популярны также Сryptostorm — ресурс, посвященный защите и шифрованию информации о личной жизни, и зеркало пиратского агрегатора научных работ Sci-Hub. А для полного погружения в атмосферу секретности вещает водпольная радиостанция Deep Web Radio.

Тех же, кому не хватает котиков в обычном интернете, ждет площадка Anonymous Cat Facts. Сюда стекаются желающие узнать случайные и интересные факты из жизни кошачьих. К сожалению, никаких срывов покровов не происходит: минималистичный дизайн с усатыми мордами на фоне сопровождается сотнями различных коротких, но информативных предложений.