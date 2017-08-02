Не вижу зла

Один из основателей Tor считает, что в «темном» интернете обитают борцы за свободу и просто осторожные люди, а криминальных элементов там практически нет. При этом фундаментальные исследования показывают, что Tor не так однороден, как кажется. «Лента.ру» разбиралась, кто же все-таки обитает в даркнете и действительно ли он так безобиден.

Градус снижается

В конце июля в Лас-Вегасе прошла крупнейшая мировая конференция хакеров DEF CON. С докладом там выступил Роджер Динглдайн — основатель и руководитель организации Tor Project. В 1997 году он присоединился к команде сотрудника исследовательской лаборатории Военно-морских сил США Пола Сиверсона, который работал над созданием безопасного способа передачи разведданных.

Они разработали альфа-версию анонимной сети Onion Routing project, которую позже переименовали в The Onion Router — Tor. Сегодня для обывателей скрытая сеть Tor — по сути синоним криминала и наркотиков, но по мнению Динглдайна, процент нелегального контента там ничтожно мал.

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Специалист уверен, что опасных сайтов во всем даркнете — не более трех процентов. «В общем, нет никакого даркнета. Его не существует. Всего несколько страниц», — заявил он. Естественно, создателям сети, предназначенной для безопасного интернет-серфинга, не нравится, что журналисты сгущают краски, рассказывая о нелегальном мире даркнета.

Динглдайн рассказал, что, как ни странно, самым популярным ресурсом в Tor считается Facebook, а точнее — его специальная версия для анонимного посещения. Соцсеть Марка Цукерберга используют около миллиона пользователей Tor; для сервиса с миллиардной аудиторией эта цифра незначительна, но для анонимной сети — вполне весомая часть.

Основатель Tor поднял и еще одну насущную проблему: среди разоблачений Эдварда Сноудена упоминалось, что некоторые выходные узлы запущены правительственными разведками. Это ставит под сомнение надежность сети и теоретически может привести к обнаружению Tor-пользователей.

Но Динглдайн считает угрозу преувеличенной. Он заверил, что лично знает примерно две трети сотрудников, которые занимаются поддержанием анонимной сети, и уверен, что никакие правительственные службы не смогут «значительно повлиять» на ее работу.

Кому, зачем

Рассказы Динглдайна звучат позитивно, но неправдоподобно. В мире существует несколько крупных организаций, которые пытаются выяснить точное число ресурсов, существующих в «темном» интернете. Многочисленные исследования показывают, что большинство скрытых сайтов попросту не изучено, а обнаружить их практически невозможно.

Но поскольку Tor, еще будучи проектом американского правительства, был призван скорее защитить право на анонимность и создать безопасные каналы передачи информации, его создатели до сих пор изо всех сил пытаются «отбелить» его репутацию после наплыва криминала.

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На официальном сайте проекта существует отдельная страница, на которой подробно объясняется, кто и по каким причинам использует Tor и почему анонимность иногда жизненно необходима. Так, в первом пункте у разработчиков — «обычные люди», которые защищаются от подлых маркетологов, норовящих использовать любые данные для собственной выгоды, обеспечивают безопасность своих детей в интернете, обходят цензуру и исследуют «чувствительные» темы.

Создатели проекта уверены, что не все юзеры готовы открыто гулять по сайтам в поисках информации о СПИДе, культурах других народов и мировых религиях. В некоторых странах статьи и книги на такие темы могут быть запрещены или тщательно скрыты, что не мешает юзерам запустить Tor-браузер и получать данные без ограничений.

Важную роль Tor играет для журналистов и информаторов: их работа часто не нравится влиятельным людям, чиновникам, криминальным элементам, а в некоторых странах такое недовольство может быть весьма рискованным.

Фото: Desmond Boylan / AP Организаторы Tor Project надеются, что их проект спасет жизни активистов и журналистов, которые рискуют собой при публикации и передаче информации.

Не реже журналистов анонимный браузер используют и сотрудники правоохранительных органов: во время операций по закрытию нелегальных ресурсов в обычном интернете они максимально маскируются, чтобы не оставлять следов на сайтах преступников.

Помимо порядочных граждан в даркнете существуют представители так называемых «четырех всадников Апокалипсиса» — так знаменитый специалист по интернет-безопасности Брюс Шнайер называет террористов, наркомафию, похитителей людей и производителей детской порнографии. Именно эти темы, по мнению эксперта, часто демонизируются и за неимением четких фактов накручиваются исключительно с помощью пустых эмоций.

Даркнет наполовину пуст

В феврале 2016 года исследователи Королевского колледжа Лондона опубликовали первое масштабное исследование контента в «темном» интернете. Специалисты выяснили, что 57 процентов ресурсов Tor связаны с криминальной деятельностью: наркотики, незаконное отмывание денег и жесткая порнография.

Для исследования был разработан бот, выискивающий функционирующие в Tor сайты и игнорировал те ресурсы, которые были доступны как в скрытой, так и в обычной сети. Тогда удалось обнаружить 5205 площадок, из которых 2723 удалось тщательно проанализировать.

В результате специалисты обнаружили:

— 423 маркетплейса с наркотиками

— 327 сайтов для отмывания и сбыта украденных денег

— 96 сайтов, посвященных поиску хакеров и продаже вредоносных программ

— 122 сайта с нелегальной порнографией с участием детей и животных

— 17 сайтов с наймом киллеров.

Исследователи обеспокоились тем, что в Tor достаточно информации, запрещенной не только в таких консервативных странах, как Китай или Иран, но и в достаточно либеральных обществах. Зато специалистов удивило практически отсутствие сайтов исламистского толка: судя по всему, в начале 2016 года они были абсолютно не заинтересованы в том, чтобы распространять радикальные учения среди продвинутых пользователей скрытой сети.

Фото: Aaron Favila / AP В Канаде, Австралии и европейских странах проходят громкие задержания организаторов так называемых детских порностримов, которые устраивают полноценный бизнес в даркнете.

В ноябре 2016 года авторы книги «Отделяя факты от вымысла: правда о даркнете» Клэр Гольник и Эмили Уилсон опубликовали похожее исследование, которое они сами назвали «куда более вдумчивым, нежели работы предшественников».

Тем не менее результаты американских исследователей оказались не такими уж отличными от предыдущих: противоправный контент содержался в 54,4 процента ресурсов. Наиболее проблемными оказались наркотические маркетплейсы, которые удалось обнаружить в 45 процентах нелегальных площадок.

Специалисты сравнили даркнет со спальней подростка: в ней можно найти и наркотики, и порно, но помимо этих очевидно нелегальных вещей в «темном» интернете есть и полезные знания.

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Большинство «темных» порноресурсов оказались копиями вполне легальных площадок. Жесткий контент, с которым борются на государственном уровне, содержался лишь в одном проценте изученных сайтов. На наркотики пришлось 12,3 процента ресурсов, еще 3,2 процента сайтов торговали препаратами, которые отпускаются только по рецепту, в том числе и лечебной марихуаной.

Эти данные, по мнению исследователей, дают понять, что не стоит приравнивать даркнет исключительно к криминальной деятельности, хотя более половины площадок действительно используют анонимность для того, чтобы обходить существующие законы и торговать потенциально опасными товарами.

Все куплено

Анонимную сеть берутся анализировать крайне редко, многие специалисты предпочитают тестировать ее на устойчивость и безопасность. И с этим, судя по всему, действительно имеются проблемы. К примеру, несколько исследований показали, что большинство скрытых сайтов использует скрипты из обычного интернета, чем могут подвергнуть опасности своих посетителей.

Фото: Walter Bieri / AP Продажа наркотиков — один из крупнейших сегментов нелегальной части даркнета, но это далеко не единственная специализация любителей анонимности.

В 2015 году стало известно, что специалисты Университета Карнеги-Меллон смогли разработать инструмент для спецслужб, позволяющий деанонимизировать любого юзера. Это привело в ярость Роджера Динглдайна: в своем официальном блоге он обвинил исследователей в фактическом взломе сети и был уверен, что за все это заплатили сотрудники ФБР. Руководитель Tor Project даже указал конкретные суммы: специалисты получили за это более миллиона долларов.

Потом оказалось, что одного из причастных к развитию крупнейшей наркотической площадки Silk Road поймали именно благодаря таинственному инструменту, который и разработали сотрудники Карнеги-Меллон. Многочисленные судебные документы по делу о закрытии крупнейшего наркокартеля дали понять: власти пришли в университет с требованием передать все наработки, а финансирование, как стало известно позже, поступало не от ФБР, а от Министерства обороны США.