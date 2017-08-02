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Не вижу зла

Основатель Tor не верит в криминальный «темный» интернет, а он есть

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Фото: Miguel Candela / ZUMA Press / Globallookpress.com

Один из основателей Tor считает, что в «темном» интернете обитают борцы за свободу и просто осторожные люди, а криминальных элементов там практически нет. При этом фундаментальные исследования показывают, что Tor не так однороден, как кажется. «Лента.ру» разбиралась, кто же все-таки обитает в даркнете и действительно ли он так безобиден.

Градус снижается

В конце июля в Лас-Вегасе прошла крупнейшая мировая конференция хакеров DEF CON. С докладом там выступил Роджер Динглдайн — основатель и руководитель организации Tor Project. В 1997 году он присоединился к команде сотрудника исследовательской лаборатории Военно-морских сил США Пола Сиверсона, который работал над созданием безопасного способа передачи разведданных.

Они разработали альфа-версию анонимной сети Onion Routing project, которую позже переименовали в The Onion Router — Tor. Сегодня для обывателей скрытая сеть Tor — по сути синоним криминала и наркотиков, но по мнению Динглдайна, процент нелегального контента там ничтожно мал.

Специалист уверен, что опасных сайтов во всем даркнете — не более трех процентов. «В общем, нет никакого даркнета. Его не существует. Всего несколько страниц», — заявил он. Естественно, создателям сети, предназначенной для безопасного интернет-серфинга, не нравится, что журналисты сгущают краски, рассказывая о нелегальном мире даркнета.

Динглдайн рассказал, что, как ни странно, самым популярным ресурсом в Tor считается Facebook, а точнее — его специальная версия для анонимного посещения. Соцсеть Марка Цукерберга используют около миллиона пользователей Tor; для сервиса с миллиардной аудиторией эта цифра незначительна, но для анонимной сети — вполне весомая часть.

Основатель Tor поднял и еще одну насущную проблему: среди разоблачений Эдварда Сноудена упоминалось, что некоторые выходные узлы запущены правительственными разведками. Это ставит под сомнение надежность сети и теоретически может привести к обнаружению Tor-пользователей.

Но Динглдайн считает угрозу преувеличенной. Он заверил, что лично знает примерно две трети сотрудников, которые занимаются поддержанием анонимной сети, и уверен, что никакие правительственные службы не смогут «значительно повлиять» на ее работу.

Кому, зачем

Рассказы Динглдайна звучат позитивно, но неправдоподобно. В мире существует несколько крупных организаций, которые пытаются выяснить точное число ресурсов, существующих в «темном» интернете. Многочисленные исследования показывают, что большинство скрытых сайтов попросту не изучено, а обнаружить их практически невозможно.

Но поскольку Tor, еще будучи проектом американского правительства, был призван скорее защитить право на анонимность и создать безопасные каналы передачи информации, его создатели до сих пор изо всех сил пытаются «отбелить» его репутацию после наплыва криминала.

На официальном сайте проекта существует отдельная страница, на которой подробно объясняется, кто и по каким причинам использует Tor и почему анонимность иногда жизненно необходима. Так, в первом пункте у разработчиков — «обычные люди», которые защищаются от подлых маркетологов, норовящих использовать любые данные для собственной выгоды, обеспечивают безопасность своих детей в интернете, обходят цензуру и исследуют «чувствительные» темы.

Создатели проекта уверены, что не все юзеры готовы открыто гулять по сайтам в поисках информации о СПИДе, культурах других народов и мировых религиях. В некоторых странах статьи и книги на такие темы могут быть запрещены или тщательно скрыты, что не мешает юзерам запустить Tor-браузер и получать данные без ограничений.

Важную роль Tor играет для журналистов и информаторов: их работа часто не нравится влиятельным людям, чиновникам, криминальным элементам, а в некоторых странах такое недовольство может быть весьма рискованным.

Не реже журналистов анонимный браузер используют и сотрудники правоохранительных органов: во время операций по закрытию нелегальных ресурсов в обычном интернете они максимально маскируются, чтобы не оставлять следов на сайтах преступников.

Помимо порядочных граждан в даркнете существуют представители так называемых «четырех всадников Апокалипсиса» — так знаменитый специалист по интернет-безопасности Брюс Шнайер называет террористов, наркомафию, похитителей людей и производителей детской порнографии. Именно эти темы, по мнению эксперта, часто демонизируются и за неимением четких фактов накручиваются исключительно с помощью пустых эмоций.

Даркнет наполовину пуст

В феврале 2016 года исследователи Королевского колледжа Лондона опубликовали первое масштабное исследование контента в «темном» интернете. Специалисты выяснили, что 57 процентов ресурсов Tor связаны с криминальной деятельностью: наркотики, незаконное отмывание денег и жесткая порнография.

Для исследования был разработан бот, выискивающий функционирующие в Tor сайты и игнорировал те ресурсы, которые были доступны как в скрытой, так и в обычной сети. Тогда удалось обнаружить 5205 площадок, из которых 2723 удалось тщательно проанализировать.

В результате специалисты обнаружили:

— 423 маркетплейса с наркотиками
— 327 сайтов для отмывания и сбыта украденных денег
— 96 сайтов, посвященных поиску хакеров и продаже вредоносных программ
— 122 сайта с нелегальной порнографией с участием детей и животных
— 17 сайтов с наймом киллеров.

Исследователи обеспокоились тем, что в Tor достаточно информации, запрещенной не только в таких консервативных странах, как Китай или Иран, но и в достаточно либеральных обществах. Зато специалистов удивило практически отсутствие сайтов исламистского толка: судя по всему, в начале 2016 года они были абсолютно не заинтересованы в том, чтобы распространять радикальные учения среди продвинутых пользователей скрытой сети.

В ноябре 2016 года авторы книги «Отделяя факты от вымысла: правда о даркнете» Клэр Гольник и Эмили Уилсон опубликовали похожее исследование, которое они сами назвали «куда более вдумчивым, нежели работы предшественников».

Тем не менее результаты американских исследователей оказались не такими уж отличными от предыдущих: противоправный контент содержался в 54,4 процента ресурсов. Наиболее проблемными оказались наркотические маркетплейсы, которые удалось обнаружить в 45 процентах нелегальных площадок.

Специалисты сравнили даркнет со спальней подростка: в ней можно найти и наркотики, и порно, но помимо этих очевидно нелегальных вещей в «темном» интернете есть и полезные знания.

Большинство «темных» порноресурсов оказались копиями вполне легальных площадок. Жесткий контент, с которым борются на государственном уровне, содержался лишь в одном проценте изученных сайтов. На наркотики пришлось 12,3 процента ресурсов, еще 3,2 процента сайтов торговали препаратами, которые отпускаются только по рецепту, в том числе и лечебной марихуаной.

Эти данные, по мнению исследователей, дают понять, что не стоит приравнивать даркнет исключительно к криминальной деятельности, хотя более половины площадок действительно используют анонимность для того, чтобы обходить существующие законы и торговать потенциально опасными товарами.

Все куплено

Анонимную сеть берутся анализировать крайне редко, многие специалисты предпочитают тестировать ее на устойчивость и безопасность. И с этим, судя по всему, действительно имеются проблемы. К примеру, несколько исследований показали, что большинство скрытых сайтов использует скрипты из обычного интернета, чем могут подвергнуть опасности своих посетителей.

В 2015 году стало известно, что специалисты Университета Карнеги-Меллон смогли разработать инструмент для спецслужб, позволяющий деанонимизировать любого юзера. Это привело в ярость Роджера Динглдайна: в своем официальном блоге он обвинил исследователей в фактическом взломе сети и был уверен, что за все это заплатили сотрудники ФБР. Руководитель Tor Project даже указал конкретные суммы: специалисты получили за это более миллиона долларов.

Потом оказалось, что одного из причастных к развитию крупнейшей наркотической площадки Silk Road поймали именно благодаря таинственному инструменту, который и разработали сотрудники Карнеги-Меллон. Многочисленные судебные документы по делу о закрытии крупнейшего наркокартеля дали понять: власти пришли в университет с требованием передать все наработки, а финансирование, как стало известно позже, поступало не от ФБР, а от Министерства обороны США.

Анастасия Евтушенко

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