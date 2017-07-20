Спецслужбы закрыли два крупнейших сайта с наркотиками в Tor

Спецслужбы нескольких стран мира закрыли две крупнейшие площадки в темном интернете Tor, торгующие наркотиками, оружием и хакерскими инструментами. Об этом говорится в пресс-релизе Европола.

В спецоперации участвовали сотрудники ФБР, американского Управления по борьбе с наркотиками и Национальной полиции Нидерландов при поддержке Европола.

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На сайтах AlphaBay и Hansa, базирующихся в даркнете, предлагалось более 350 тысяч позиций с нелегальными товарами. По данным спецслужб, AlphaBay объединяла более 400 тысяч покупателей и 40 тысяч поставщиков. Hansa считалась третьей по величине площадкой в темном интернете.

В ходе расследования сотрудники спецслужб обнаружили, что администратор AlphaBay — гражданин Канады Александр Каз (Alexandre Cazes), проживающий в Таиланде. 5 июля он был арестован в ходе совместной операции властей США, Канады и Таиланда. Через несколько дней после задержания Каз совершил самоубийство в тюремной камере.