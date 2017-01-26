Мошенники рассказали о способе заработать на Uber

Издание Motherboard опубликовало подготовленный мошенниками гайд о том, как заработать на Uber, притворяясь одновременно пассажиром и водителем.

Для начала нужно создать водительский аккаунт в Uber, для этого необходимо обзавестись VPN и прокси, а также приобрести в даркнете так называемый fullz— пакет с личными данными, который в нелегальном сегменте интернета стоит 10-15 долларов. В него входят имя и фамилия, адрес проживания, контактная информация, номер социального страхования, данные о водительских правах и паспорте транспортного средства.

Фальшивые документы нужно прикрепить к водительскому аккаунту Uber. По словам мошенников, подделать бумаги обычно не составляет проблемы.

Трудностей не должно возникнуть и на следующем этапе — собеседовании. Сотрудники компании связываются с водителями по телефону, проверяют биографию, в некоторых случаях могут просить о личной встрече. Но встречаться с представителями сервиса совсем не обязательно, утверждают авторы гайда: собеседование можно пропустить, а затем позвонить в Uber и сказать, что оно состоялось, но данные о встрече еще не отобразились в системе. «В 95 процентах случаев они поверят вам и немедленно присвоят статус водителя», — утверждают опробовавшие этот способ люди.

В заключении пользователю понадобится второй смартфон, подключенный к GPS-спуферу (устройство для взлома, имитирующее GPS-сигналы). Используя взломанные пользовательские аккаунты и подделывая координаты на обоих гаджетах, мошенник имитирует поездки, а спустя две недели Uber перечисляет на банковский счет «водителя» средства за работу.

В Uber утверждают, что заработать таким способом невозможно, поскольку системы обнаружения компании следят за активностью аккаунта все время, а не только в момент его создания. Однако, судя по отзывам на торговой площадке AlphaBay в даркнете, в 2016 году описанный способ еще работал, подытоживает Motherboard.