Создатель крупнейшего в мире магазина наркотиков в Tor совершил самоубийство

Создатель крупнейшей в мире площадки по продаже наркотиков и оружия в «темном» интернете AlphaBay совершил самоубийство в тюремной камере после ареста в Таиланде. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщает The Wall Street Journal.

Уроженец Канады, Александр Казе (Alexandre Cazes) был задержан тайской полицией в ходе совместной спецоперации с американскими и канадскими спецслужбами. У него были конфискованы три дома и четыре спорткара Lamborghini общей стоимостью 11 миллионов долларов.

Суицид он совершил через пару дней после ареста. Задержания администраторов AlphaBay также прошли в канадских Монреале и Труа-Ривьер.

Материалы по теме Ушли по-темному Создатели крупнейшего рынка наркотиков в Tor исчезли с деньгами клиентов

В начале июля пользователи пожаловались на недоступность AlphaBay, а предполагаемые владельцы площадки вывели со своих биткоин-кошельков около 3,7 миллиона долларов.

AlphaBay была запущена в 2014 году и считалась крупнейшим рынком оружия, наркотиков и хакерского софта в Tor. По оценке исследователя из Университета Карнеги-Меллон Николаса Кристина (Nicolas Christin), ежедневный объем сделок на площадке превышал 600 тысяч долларов, а число пользователей превышало 200 тысяч человек.